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iQOO 3 5G достигает самого высокого показателя за всю историю AnTuTu

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MobilZone / Гаджеты
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IQOO 3 5G, прибывающий 25 февраля, прошёл через тест Geekbench на прошлой неделе, подтвердив основные функции в этом процессе. Теперь этот смартфон 5G появился на AnTuTu, набрав 597 583 балла, что является самым высоким результатом, достигнутым смартфоном на этой эталонной платформе.
Ранее компания iQOO подтвердила некоторые характеристики iQOO 3 5G, которые включают в себя Snapdragon 865 SoC, четырехместные задние камеры с 48-мегапиксельной камерой и UFS 3.1. Теперь один из последних постеров, опубликованных компанией, показывает, что смартфон будет поставляться с оперативной памятью LPDDR5 и Wi-Fi 6.
Индийский филиал компании также разместил на YouTube видео, демонстрирующее, что iQOO 3 5G будет комплектовать батарею емкостью 4440 мАч с поддержкой Flash SuperCharge мощностью 55 Вт, что позволит разряжать батарею от 0% до 50% за 15 минут.


В отдельном видео iQOO India дразнил совместимость смартфона с 5G, а также демонстрировал заднюю панель телефона. Вы можете проверить клип ниже.


iQOO пока не раскрывает никаких других подробностей о iQOO 3 5G, но смартфон появился на TENAA с полными характеристиками.

IQOO 3 5G будет запущен в Индии, а также 25 февраля будет продаваться через Flipkart. Гигант электронной коммерции создал страницу для продвижения телефона на своем сайте и обещает рассказать о ней 17 февраля.
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