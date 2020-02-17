Samsung Galaxy A71 5G будет доступен за пределами США и Китая

Samsung Galaxy A71

Samsung анонсировала Galaxy A71 в декабре прошлого года и, как сообщается, работает над версией 5G, которая будет продаваться в США и Китае. Но, согласно новому отчету, Galaxy A71 5G появится и на других рынках.Samsung разрабатывает 5G версию Galaxy A71, имеющую модель SM-A716B, которая будет продаваться за пределами США и Китая. В настоящее время неясно, какие рынки получат SM-A716B, но он может появиться в Австралии, Новой Зеландии и некоторых европейских странах.В дополнение к A71 Samsung также работает над версией 5G A51, которая прошла через Geekbench в прошлом месяце с Exynos 980 SoC, 6 ГБ оперативной памяти и Android 10.От Samsung пока нет ни слова о 5G-версиях A51 и A71.