Смартфон Nokia TA-1212 сертифицирован в Китае

Nokia 210

У Nokia было несколько вещей, запланированных на MWC 2020, но в свете вспышки коронавируса событие придется перенести. Не то, чтобы мы с нетерпением ждали этого, в частности, но определенное устройство Nokia TA-1212, которое разрабатывалось какое-то время, скорее всего, станет частью реестра, и теперь мы, вероятно, никогда его не увидим. У китайского телекоммуникационного регулятора TENAA есть новый листинг для него, который является следующей лучшей вещью.На данный момент в базе данных отсутствуют фотографии, но есть много цифр. Устройство размером 123,8х52,4х13,1 и весом 88 г очень похож на форм-фактор существующего Nokia 220 4G. 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 240x320 пикселей и батареей 1200 мАч также указывают в том же направлении.Как ни странно, аппарат поставляется с некоторыми понижениями: объем оперативной памяти составляет 8 МБ, что составляет половину от 220 4 ГБ, а 16 МБ памяти меньше, чем 24 МБ для текущей модели. Камера остается на 0.3MP.Мы ожидаем, что анонсы смартфонов Nokia, которые были запланированы на MWC, появятся в ближайшие недели, включая TA-1212.