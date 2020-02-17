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Смартфон Nokia TA-1212 сертифицирован в Китае

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MobilZone / Гаджеты
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У Nokia было несколько вещей, запланированных на MWC 2020, но в свете вспышки коронавируса событие придется перенести. Не то, чтобы мы с нетерпением ждали этого, в частности, но определенное устройство Nokia TA-1212, которое разрабатывалось какое-то время, скорее всего, станет частью реестра, и теперь мы, вероятно, никогда его не увидим. У китайского телекоммуникационного регулятора TENAA есть новый листинг для него, который является следующей лучшей вещью.
Nokia 210

На данный момент в базе данных отсутствуют фотографии, но есть много цифр. Устройство размером 123,8х52,4х13,1 и весом 88 г очень похож на форм-фактор существующего Nokia 220 4G. 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 240x320 пикселей и батареей 1200 мАч также указывают в том же направлении.

Как ни странно, аппарат поставляется с некоторыми понижениями: объем оперативной памяти составляет 8 МБ, что составляет половину от 220 4 ГБ, а 16 МБ памяти меньше, чем 24 МБ для текущей модели. Камера остается на 0.3MP.

Мы ожидаем, что анонсы смартфонов Nokia, которые были запланированы на MWC, появятся в ближайшие недели, включая TA-1212.
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