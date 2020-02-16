Быстрая зарядка Realme X50 Pro не даст никаких шансов Xiaomi Mi 10

Realme представила еще одного аса в чехле флагманского Realme X50 Pro 5G — смартфон получит быструю зарядку практически с самой высокой на рынке мощностью, благодаря которой он победит Xiaomi Mi 10 и многих других смартфонов.

Я понятия не имею, как Realme хочет удерживать цены на смартфоны на очень низком уровне, когда мы постоянно узнаем о новостях в богатом оборудовании Realme X50 Pro 5G.



Флагманский дизайн дебютирует на онлайн-мероприятии 24 февраля, потому что Realme не собиралась отказываться от даты выхода из-за отмены MWC в Барселоне. X50 Pro 5G дебютирует в любом случае.



Сегодня мы узнали немного больше о зарядке телефона, а точнее — о максимальной выходной мощности поддерживаемых зарядных устройств. Realme хвастался, что X50 Pro 5G сможет заряжаться до 65 Вт (SuperDart Charge).



Практически нет смартфонов с таким быстрым пополнением энергии. Большинство телефонов закрываются на 50 Вт (Xiaomi Mi 10 Pro).

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