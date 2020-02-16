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Рейтинг самых мощных недорогих смартфонов на январь 2020

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MobilZone
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Команда разработчиков AnTuTu опубликовала международный рейтинг самых производительных Android-смартфонов средней ценовой категории.

Первые три места занимают смартфоны от Xiaomi. При этом популярная бюджетная модель Redmi Note 8 Pro на платформе MediaTek Helio G90T с приличным отрывом опережает смартфоны флагманской линейки Xiaomi. В их числе в тройке лидеров оказались Mi Note 10 на платформе Snapdragon 730G и Xiaomi Mi9T на платформе Snapdragon 730. Кроме того, в ТОП 10 также вошли смартфоны Mi9 SE, Mi9 Lite и Redmi Note 7 Pro. Таким образом 60% рейтинга заняли гаджеты Xiaomi.
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