Xiaomi Mi 10 раскупили за одну минуту

14 февраля в Китае, как и было обещано, стартовали продажи нового флагманского смартфона — Xiaomi Mi 10. Устройство получило не только бескомпромиссное аппаратное обеспечение, но и весьма высокий ценник, который, впрочем, не помешал продажам. Подробности читайте в нашей статье.



Китайский техногигант сообщает, что первая партия Xiaomi Mi 10 была полностью распродана в первую минуту после старта продаж. Общий объем вырученных средств с продажи первой партии оценен в 28 600 000 долларов. Количество проданных устройств производитель не уточняет, однако его нетрудно посчитать самостоятельно. Если стоимость базовой версии Mi 10 начинается с 570 долларов, то легко предположить, что в первой партии было порядка 50 000 смартфонов.

Старт продаж Xiaomi Mi 10 Pro намечен на 18 февраля.

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