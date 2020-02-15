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OnePlus 7/7 Pro и 7T Pro получают исправления с январским обновлением

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Сейчас OnePlus занята рассылкой новых обновлений программного обеспечения на три из своих четырех телефонов 2019 года (то есть четыре, если мы игнорируем версии 5G). Мы говорим об OnePlus 7, OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T Pro. Ваши глаза не обманывают вас, по какой-то причине OnePlus 7T отсутствует.

В любом случае, все обновления приносят одинаковые изменения. Новая версия помечена OxygenOS 10.0.4 (для моделей ЕС и Global) и 10.3.1 (для Индии) соответственно, если ваш телефон - OnePlus 7 или 7 Pro. Если у вас есть 7T Pro, то это будут OxygenOS 10.0.7 (EU и Global) и 10.3.1 (Индия).
Во всех случаях вы увидите оптимизированное управление оперативной памятью, улучшенные проблемы с черным/пустым экраном в некоторых приложениях, улучшенную стабильность системы, а также исправлены общие ошибки. Также была добавлена новая функция поддержки напоминаний для предупреждений о конфиденциальности, и вы получаете уровень обновления безопасности для января 2020 года. На случай, если вам интересно - это нормальный курс для OnePlus, с опозданиями обновления безопасности более чем на месяц.

Есть множество других, специфичных для Индии изменений. Регистрация VoWiFi для Jio интегрирована, облачная служба теперь поддерживает синхронизацию заметок и контактов, и вы можете добавить результаты игры в крикет на карточке на своей полке. Для функции Work-Life Balance были оптимизированы уведомления о сообщениях, а также режим и выбор приложения. Календарь, местоположение и автоматическое отслеживание также были добавлены здесь.

Как обычно, эти развертывания являются поэтапными, поэтому новое программное обеспечение сегодня будет доступно только ограниченному числу устройств. Через несколько дней ожидается более широкое развертывание, если пока что не будет обнаружено ошибок, препятствующих показу.
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