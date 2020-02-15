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Apple разработает собственные антенны 5G для предстоящего iPhone 5G

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MobilZone / Гаджеты
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Несмотря на то, что он доступен не везде, 5G, несомненно, станет одним из самых популярных пунктов продаж для крупных производителей смартфонов в этом году. Apple является одной из тех компаний, которая сообщает, что компания выпустит более одного смартфона с поддержкой 5G.

Согласно отчету Fast Company, Apple не может использовать собственный антенный модуль QTM 525 мм для волн Qualcomm и вместо этого разрабатывать собственную антенну 5G. По словам источника «со знанием планов Apple», Apple будет использовать модем Qualcomm X55 на своих 5G-iPhone и разработает для него собственную антенну.

Apple, очевидно, работает над дизайном антенны для обоих возможных результатов - будь то Qualcomm QTM 525 или собственный дизайн Apple. Apple не хочет использовать антенну Qualcomm по двум очевидным причинам: это приведет к получению более толстого iPhone, чем того хочет Apple, и Apple придется платить больше лицензионных платежей Qualcomm, если он решит пойти с его частями.

В iPhone 5G от Apple использовалась бы антенна с «фазированной решеткой», в которой для формирования сигнального луча используются две части. Этим лучём можно было бы управлять с помощью электроники. Сложность создания антенны 5G для mmWave заключается в том, что их сложнее проектировать из-за более высоких частот, для производства существуют более жесткие допуски.
iPhone 4 (2010)

Apple разработала плохую антенну в прошлом. Если вы помните #antennagate, iPhone 4 был изготовлен с антенной, которая не могла пропустить сигнал, если вы неправильно его держали. Конечно, Apple извлекла урок после этого инцидента, и еще один #antennagate не был бы хорош для Apple.
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