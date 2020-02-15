Предполагаемый рендер Google Pixel 5 XL с уникальной настройкой камеры

За последний месяц или около того мы наблюдали несколько утечек, которые показали, что мы можем ожидать от грядущего пиксельного телефона среднего класса от Google: Pixel 4a. Хотя пока слишком рано говорить о Google Pixel 5, но мы попытаемся.
Мы впервые узнаем, как может выглядеть один из телефонов Google Pixel 5. По словам YouTuber Джона Проссера на его канале Front Page Tech, мы рассмотрим первый предполагаемый рендер предстоящего Google Pixel 5 XL.
В отчете упоминается CAD (компьютерная отрисовка), которая была представлена в 3D-рендеринге. До того, как сообщить о своих выводах, Проссер хотел убедиться, что его источники достоверны, прежде чем выпускать видео.
Проссер упоминает, что это один из трех прототипов рендеринга. Это означает, что просматриваемый вами рендер может или не может быть реализован как Google Pixel 5. Два других прототипа, согласно отчету, оба имеют квадратную настройку камеры, как и текущий Pixel 4. Утечка показывает нам только заднюю часть телефона, которая может многое сказать нам, так что давайте посмотрим.
Этот рендер определенно имеет уникальный дизайн. Сообщается, что телефон сохраняет одинаковую текстуру как на рамах, так и на заднем стекле, оба матовые/мягкие на ощупь. Было бы неплохо представить такой дизайн, как в Apple и Samsung (крупнейшие конкуренты Google), они имеют квадратные/прямоугольные настройки камеры.
Что касается самих камер, на Pixel 5 есть три рендера, и одна из них, как ожидается, будет сверхширокоугольной камерой. Одним из самых больших критических замечаний в отношении Google Pixel 4 был запуск телефона без сверхширокой камеры, несмотря на всех его основных конкурентов, включая одного (даже iPhone 11 за 699 долларов).
Мы понятия не имеем, как выглядит передняя часть телефона, но с учетом того, что ожидается возвращение Motion Sense, мы надеемся, что Google поместит оборудование в меньшую рамку и добавит новые функции. В противном случае, он должен просто отказаться от этой функции.
Мы впервые узнаем, как может выглядеть один из телефонов Google Pixel 5. По словам YouTuber Джона Проссера на его канале Front Page Tech, мы рассмотрим первый предполагаемый рендер предстоящего Google Pixel 5 XL.
В отчете упоминается CAD (компьютерная отрисовка), которая была представлена в 3D-рендеринге. До того, как сообщить о своих выводах, Проссер хотел убедиться, что его источники достоверны, прежде чем выпускать видео.
Проссер упоминает, что это один из трех прототипов рендеринга. Это означает, что просматриваемый вами рендер может или не может быть реализован как Google Pixel 5. Два других прототипа, согласно отчету, оба имеют квадратную настройку камеры, как и текущий Pixel 4. Утечка показывает нам только заднюю часть телефона, которая может многое сказать нам, так что давайте посмотрим.
Этот рендер определенно имеет уникальный дизайн. Сообщается, что телефон сохраняет одинаковую текстуру как на рамах, так и на заднем стекле, оба матовые/мягкие на ощупь. Было бы неплохо представить такой дизайн, как в Apple и Samsung (крупнейшие конкуренты Google), они имеют квадратные/прямоугольные настройки камеры.
Что касается самих камер, на Pixel 5 есть три рендера, и одна из них, как ожидается, будет сверхширокоугольной камерой. Одним из самых больших критических замечаний в отношении Google Pixel 4 был запуск телефона без сверхширокой камеры, несмотря на всех его основных конкурентов, включая одного (даже iPhone 11 за 699 долларов).
Мы понятия не имеем, как выглядит передняя часть телефона, но с учетом того, что ожидается возвращение Motion Sense, мы надеемся, что Google поместит оборудование в меньшую рамку и добавит новые функции. В противном случае, он должен просто отказаться от этой функции.