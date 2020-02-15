ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
OnePlus 7/7 Pro и 7T Pro получают исправления с январским обновлением
18:00
Apple разработает собственные антенны 5G для предстоящего iPhone 5G
16:00
Предполагаемый рендер Google Pixel 5 XL с уникальной настройкой камеры
14:00
Высокий спрос на Xiaomi Mi 10 спровоцировали продажи в считанные секунды
12:00
Lenovo тизерит игровой телефон с впечатляющим баллом в тесте AnTuTu
10:00
Realme подтверждает суперкрутые флагманские характеристики для своего X50 Pro
08:00
Samsung Galaxy Z Flip - это инновация моды и дизайна шарниров
20:00
Аккумулятор Galaxy S20 Ultra емкостью 5000 мАч заряжается меньше, чем за час
18:00
Samsung Galaxy S20 и S20 + получают новые варианты цвета
16:00
Realme X50 Pro 5G будет анонсирован в конце февраля в онлайн-режиме
14:00
Motorola Razr практически невозможно отремонтировать
11:15
Стоимость сборки Xbox Series X будет чуть выше PlayStation 5
09:21
Oppo Find X2 Pro появляется на Geekbench
07:22
Samsung продает ограниченное количество Galaxy Z Flip перед официальным стартом продаж
05:23
Sony Xperia 1.1 будет снимать 8K HDR видео
20:00
Samsung Galaxy A30 получает обновление Android 10 и One UI 2.0
18:54
Смартфоны Xiaomi MI 10 и MI 10 Pro станут лучшими флагманами 2020 года
18:00
Больше никаких обновлений для PH-1 - Essential мертв
16:00
WhatsApp достигает 2 миллиардов пользователей
14:00
Nokia и HMD Global покидают MWC 2020
10:00
Китайский рынок смартфонов падает из-за вспышки коронавируса
08:20
Знакомство с новыми устройствами Samsung
05:11
Первая телевизионная реклама Xiaomi Mi 10 раскрывает ключевые особенности
20:00
Samsung выпускает Galaxy Z Flip Thom Browne Edition и Galaxy S20 + Olympic Games Athlete Edition
18:00
Всплыли новые подробности о Xiaomi Mi 10 за день до презентации
16:00
Выпущены официальные видео об Samsung Galaxy S20 trio и Galaxy Z Flip
14:00
Samsung Galaxy Z Flip анонсирован официально: характеристики и цены
12:00
Невероятный Samsung Galaxy S20 Ultra официально анонсирован
10:00
Samsung официально анонсирует Galaxy Buds +
05:47
Samsung Galaxy S20 и S20 + анонсированы официально: характеристики и цены
19:00
Китайский рынок смартфонов в 2019 году сократится
17:00
Samsung Galaxy M31 будет анонсирован уже в конце февраля
15:00
Huawei представляет Crush Green nova 5T
 Больше новостей
» » Предполагаемый рендер Google Pixel 5 XL с уникальной настройкой камеры
-

Предполагаемый рендер Google Pixel 5 XL с уникальной настройкой камеры

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
194
За последний месяц или около того мы наблюдали несколько утечек, которые показали, что мы можем ожидать от грядущего пиксельного телефона среднего класса от Google: Pixel 4a. Хотя пока слишком рано говорить о Google Pixel 5, но мы попытаемся.

Мы впервые узнаем, как может выглядеть один из телефонов Google Pixel 5. По словам YouTuber Джона Проссера на его канале Front Page Tech, мы рассмотрим первый предполагаемый рендер предстоящего Google Pixel 5 XL.
В отчете упоминается CAD (компьютерная отрисовка), которая была представлена в 3D-рендеринге. До того, как сообщить о своих выводах, Проссер хотел убедиться, что его источники достоверны, прежде чем выпускать видео.


Проссер упоминает, что это один из трех прототипов рендеринга. Это означает, что просматриваемый вами рендер может или не может быть реализован как Google Pixel 5. Два других прототипа, согласно отчету, оба имеют квадратную настройку камеры, как и текущий Pixel 4. Утечка показывает нам только заднюю часть телефона, которая может многое сказать нам, так что давайте посмотрим.

Этот рендер определенно имеет уникальный дизайн. Сообщается, что телефон сохраняет одинаковую текстуру как на рамах, так и на заднем стекле, оба матовые/мягкие на ощупь. Было бы неплохо представить такой дизайн, как в Apple и Samsung (крупнейшие конкуренты Google), они имеют квадратные/прямоугольные настройки камеры.

Что касается самих камер, на Pixel 5 есть три рендера, и одна из них, как ожидается, будет сверхширокоугольной камерой. Одним из самых больших критических замечаний в отношении Google Pixel 4 был запуск телефона без сверхширокой камеры, несмотря на всех его основных конкурентов, включая одного (даже iPhone 11 за 699 долларов).

Мы понятия не имеем, как выглядит передняя часть телефона, но с учетом того, что ожидается возвращение Motion Sense, мы надеемся, что Google поместит оборудование в меньшую рамку и добавит новые функции. В противном случае, он должен просто отказаться от этой функции.
Prostotech google play Prostotech google play