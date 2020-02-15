Высокий спрос на Xiaomi Mi 10 спровоцировали продажи в считанные секунды

Xiaomi Mi 10 в цвете персиковое золото, зеленый, черный

Xiaomi Mi 10 прибыл позавчера вместе с Mi 10 Pro. Телефоны поступили в продажу вчера утром, но это продолжалось всего несколько секунд, так как все имеющиеся запасы исчезли.По словам Xiaomi, продажи флэш-памяти составили более 200 миллионов юаней, что означает, что было доступно от 42 000 до 50 000 устройств.Mi 10 Duo, очевидно, хорошо зарекомендовал себя на местном рынке, и, возможно, Xiaomi сможет не отставать от поставок. С коронавирусом, вызывающим все виды проблем в Китае, производство достаточного количества устройств, безусловно, будет очень сложным.