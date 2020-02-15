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Lenovo тизерит игровой телефон с впечатляющим баллом в тесте AnTuTu

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MobilZone / Гаджеты
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Ходили слухи о том, что Lenovo присоединилась к увлечению игровыми смартфонами, и сегодня некоторые тизеры сообщили, что мы можем быть близки к его выпуску. Показанный в серии публикаций на Weibo, новый телефон достигнет более 600 000 в AnTuTu, что станет новым рекордом.
Тизеры от Lenovo

Мы думаем, что это игровой смартфон, а не обычный флагман из-за слогана «Game On» - мы также ожидаем много бустеров для аппаратного обеспечения, поэтому устройство работает хорошо под давлением, отсюда и высокий результат AnTuTu. Вчера Lenovo подтвердила, что у телефона будет чипсет Snapdragon 865 с модемом 5G.

Ожидается, что телефон поступит под названием Lenovo Legion, после того, как Asus сделала со своим игровым подразделением и расширила бренд Republic of Gamers в мире смартфонов.
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