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Realme подтверждает суперкрутые флагманские характеристики для своего X50 Pro

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MobilZone / Гаджеты
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Realme собирается представить флагман X50 Pro с 5G через десять дней, проведя онлайн-мероприятие из-за отмены MWC 2020. Это означает, что рекламная кампания в самом разгаре, и сегодня она принесла нам еще одну часть спецификации. Realme Europe подтвердила, что мы получаем дисплей Super AMOLED с частотой 90 Гц для плавного просмотра и «просмотра деталей на экране».
Ожидается, что Realme X50 Pro появится на Snapdragon 865 и станет первым 5G-устройством компании, которое будет продаваться во всем мире. Как было подтверждено ранее сегодня, смартфон также будет поставляться с зарядкой SuperDart 65 Вт.

Ожидается, что грядущий смартфон позаимствует дизайн Realme X50 - двойная камера для селфи на передней панели, четыре датчика на задней панели.

Устройство с кодовым номером RMX2071 уже появилось в AnTuTu и достигло впечатляющей отметки 574 985, как и полагается его передовому оборудованию. Телефон также будет работать с недавно запущенным Realme UI.
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