Samsung Galaxy Z Flip - это инновация моды и дизайна шарниров

Samsung Galaxy Z Flip является вторым складным телефоном компании, и это довольно сильно отличается от первого (Galaxy Fold). Это заставило Samsung полностью переосмыслить дизайн - вот краткая история о том, как Z Flip стал таким, какой он есть.
Основной принцип дизайна Galaxy Fold заключался в том, чтобы создать экран большего размера, чем это было возможно ранее. Flip пошла в совершенно противоположном направлении, сделав компактный, стильный дизайн приоритетом.
Samsung прошел через множество итераций дизайна, пытаясь найти идеальный размер, обеспечивающий удобство захвата - телефон должен был легко помещаться в ладони и карманы пользователей.
Компания хотела добавить «модное прикосновение в жизни пользователей» со своим Z Flip. Таким образом, они сделали версию Thom Browne, чтобы создать индивидуальное устройство серого цвета, отмеченное фирменными цветами нью-йоркского бренда.
Как и в старые добрые времена, когда телефон закрыт, вы полагаетесь на маленький внешний экран, чтобы проверить время, уровень заряда батареи и любые уведомления. Этот дисплей крошечный, но его все равно можно использовать для съемки селфи основной камерой, если вы решительно настроены на это.
При исследовании дизайна петель для Galaxy Z Flip компания Samsung наткнулась на новый способ использования складного телефона. Шарнир Hideaway построен таким образом, что позволяет держать телефон согнутым под любым углом.
Пользователи кладут телефон на ровную поверхность и наклоняют верхнюю часть под любым углрм, который удобен - это можно использовать для видеозвонков, просмотра видео или даже просто наклонить фронтальную камеру прямо для группового селфи.
Samsung видит эту способность Galaxy Z Flip в качестве своего собственного новичка в игре. В дальнейшем компания «продолжит исследовать способы обогащения линейки Galaxy Z» и создаст новый опыт, основанный на складных конструкциях.
Основной принцип дизайна Galaxy Fold заключался в том, чтобы создать экран большего размера, чем это было возможно ранее. Flip пошла в совершенно противоположном направлении, сделав компактный, стильный дизайн приоритетом.
Samsung прошел через множество итераций дизайна, пытаясь найти идеальный размер, обеспечивающий удобство захвата - телефон должен был легко помещаться в ладони и карманы пользователей.
Компания хотела добавить «модное прикосновение в жизни пользователей» со своим Z Flip. Таким образом, они сделали версию Thom Browne, чтобы создать индивидуальное устройство серого цвета, отмеченное фирменными цветами нью-йоркского бренда.
Как и в старые добрые времена, когда телефон закрыт, вы полагаетесь на маленький внешний экран, чтобы проверить время, уровень заряда батареи и любые уведомления. Этот дисплей крошечный, но его все равно можно использовать для съемки селфи основной камерой, если вы решительно настроены на это.
При исследовании дизайна петель для Galaxy Z Flip компания Samsung наткнулась на новый способ использования складного телефона. Шарнир Hideaway построен таким образом, что позволяет держать телефон согнутым под любым углом.
Пользователи кладут телефон на ровную поверхность и наклоняют верхнюю часть под любым углрм, который удобен - это можно использовать для видеозвонков, просмотра видео или даже просто наклонить фронтальную камеру прямо для группового селфи.
Samsung видит эту способность Galaxy Z Flip в качестве своего собственного новичка в игре. В дальнейшем компания «продолжит исследовать способы обогащения линейки Galaxy Z» и создаст новый опыт, основанный на складных конструкциях.