Аккумулятор Galaxy S20 Ultra емкостью 5000 мАч заряжается меньше, чем за час

Samsung в последнее время увеличивает скорость зарядки - от 15 Вт на линейке Galaxy S10 до 25 Вт и 45 Вт на Galaxy Note 10 и Note10 + соответственно.
Теперь Galaxy S20 Ultra сохранил мощность зарядки 45 Вт, но, видимо, может использовать ее лучше. Как сообщается, встроенная батарея Galaxy S20 Ultra емкостью 5000 мАч заряжается от 0% до 100% всего за 58 минут с помощью дополнительного зарядного устройства на 45 Вт.
Это довольно впечатляющий результат, учитывая, что аккумулятор Galaxy Note10 + 4300 мАч занимает несколько минут с зарядным устройством 25 Вт и несколько часов с зарядным устройством 45 Вт.
Батареи могут использовать более высокую мощность, когда они заряжены мало, и снижать скорость зарядки по мере их заполнения. Galaxy S20 Ultra, вероятно, поддерживает более высокие скорости зарядки гораздо дольше, чем Galaxy Note10 +, что позволяет ему заряжать гораздо большую батарею в одно и то же время.
Теперь Galaxy S20 Ultra сохранил мощность зарядки 45 Вт, но, видимо, может использовать ее лучше. Как сообщается, встроенная батарея Galaxy S20 Ultra емкостью 5000 мАч заряжается от 0% до 100% всего за 58 минут с помощью дополнительного зарядного устройства на 45 Вт.
Это довольно впечатляющий результат, учитывая, что аккумулятор Galaxy Note10 + 4300 мАч занимает несколько минут с зарядным устройством 25 Вт и несколько часов с зарядным устройством 45 Вт.
Батареи могут использовать более высокую мощность, когда они заряжены мало, и снижать скорость зарядки по мере их заполнения. Galaxy S20 Ultra, вероятно, поддерживает более высокие скорости зарядки гораздо дольше, чем Galaxy Note10 +, что позволяет ему заряжать гораздо большую батарею в одно и то же время.