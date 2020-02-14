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Samsung Galaxy S20 и S20 + получают новые варианты цвета

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung представила только очень ограниченный выбор цвета для своих телефонов S20, но похоже, что у людей будет больше оттенков, чем первоначально предполагалось. Galaxy S20 и Galaxy S20 + доступны в  Cosmic White. Например, вы можете увидеть их на страницах предварительного заказа на корейском, итальянском и испанском сайтах Samsung.
Galaxy S20 and S20+ в цвете Cosmic White

S20 + также может иметь еще два цвета - синий и красный. Они устанавливаются как операторские или розничные эксклюзивные. Например, в США синий будет доступен только по Best Buy.
Samsung Galaxy S20 + в синем и красном

Leakster Ice Universe также поделилась живыми изображениями Голубого и Красного Galaxy S20 +. Кроме того, похоже, что корейский оператор KT выпустил версию Galaxy Buds + красного цвета для телефона:
Синий и красный Galaxy S20 + • Красные Galaxy Buds +, чтобы соответствовать телефону

Samsung Galaxy S20 и S20 + в цвете Aura Red 
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