Realme X50 Pro 5G будет анонсирован в конце февраля в онлайн-режиме

С момента появления нового коронавируса realme заботилась об эффектах и работала над альтернативами всех возможных ситуаций, включая планирование нашего мероприятия, проведенного нашей европейской командой из Испании без какого-либо персонала из Китая.

Учитывая влияние вируса и отмену MWC 2020, realme решила соответственно отменить участие в MWC Barcelona 2020. Наш первый флагманский смартфон 5G - Realme X50 Pro 5G, который первоначально планировал дебютировать на MWC, будет запущен онлайн во всем мире в Мадриде 24 февраля. Наш вице-президент Realme и главный исполнительный директор Realme India, г-н Мадхав Шет, присоединится к презентации и расскажет о наших будущих планах AIoT.

Спасибо за Ваше понимание и поддержку. Скоро мы объявим об обновленном устройстве онлайн-старта realme X50 Pro 5G. Пожалуйста, не переключайтесь.

Realme впервые в этом году собиралась посетить конгресс Mobile World в Барселоне, но, как вы знаете, это событие не произойдет. Хорошая новость заключается в том, что Realme нашла способ обойти серьезный сбой и до сих пор анонсирует X50 Pro 5G. Как и Sony, компания проведет онлайн-мероприятие.Вы можете прочитать полное заявление компании ниже.Realme X50 Pro 5G формируется как настоящий зверь, управляемый Snapdragon 865. Телефон будет включать в себя память LPDDR5 RAM (вероятно, 12 ГБ) и UFS 3.0 (вероятно, 256 ГБ), а также поддержку Wi-Fi 6 и 5G.