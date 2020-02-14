Motorola Razr практически невозможно отремонтировать

Новый Razr - это первый складной смартфон Motorola, поэтому он интересен с самого начала. Добавьте к этому высокую цену в паре со средними характеристиками, и это становится еще более значимым. Но как насчет внутренностей? Насколько легко добраться до разных частей?Это именно то, что эксперты по демонтажу iFixit собираются выяснить. И, прямо скажем: этот телефон определенно не подойдет тем, кто занимается ремонтом своими руками.Фактически, смартфон получил 1 из 10 баллов за ремонтопригодность (где 10 будет проще всего отремонтировать). Это в значительной степени означает, что практически невозможно отремонтировать самостоятельно. Единственными хорошими аспектами является то, что вам понадобится только стандартный драйвер T3 Torx, а также тот факт, что основной дисплей является сменным, если вы «настроены».С другой стороны, внешние крышки приклеены, замена батареи требует почти полной разборки телефона, порт зарядки припаян непосредственно к материнской плате (что означает, что он не может быть заменен самостоятельно), в то время, как общая сложность внутренней конструкции и нескольких ловушек с гибким кабелем приводят к созданию ремонтной среды, которая совсем не дружелюбна.