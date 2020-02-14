Oppo Find X2 Pro появляется на Geekbench

Oppo Find X2 Pro появился на Geekbench перед официальным объявлением, которое было отложено из-за отмены MWC 2020. Мы знаем, что это именно то устройство, потому что кодовое имя телефона CPH2025 уже было сертифицировано как вариант Pro будущей модели.
Распечатка показала, что телефон будет иметь Snapdragon 865 и опцию оперативной памяти 12 ГБ, а также Android 10 из коробки, что вряд ли удивительно.
Одноядерный результат 913 и многоядерный результат 3,308 - это самые высокие показатели, которые мы когда-либо видели на телефоне Android на Geekbench 5. Производительность Oppo Find X2 Pro не сравнится ни с чем, что мы видели на телефоне с чипсет Qualcomm или Exynos.
Подтверждено, что смартфоны Oppo Find X2 имеют частоту обновления 120 Гц на экране, разрешение QHD и частоту выборки касания 240 Гц. Передняя панель также будет иметь яркость 1200 нит и 100% цветовую гамму DCI-P3. Мы также ожидаем увидеть 48-мегапиксельную камеру с сенсором Sony и зарядкой 65 Вт, но все будет обнародовано в марте, когда состоится запуск.
Распечатка показала, что телефон будет иметь Snapdragon 865 и опцию оперативной памяти 12 ГБ, а также Android 10 из коробки, что вряд ли удивительно.
Одноядерный результат 913 и многоядерный результат 3,308 - это самые высокие показатели, которые мы когда-либо видели на телефоне Android на Geekbench 5. Производительность Oppo Find X2 Pro не сравнится ни с чем, что мы видели на телефоне с чипсет Qualcomm или Exynos.
Подтверждено, что смартфоны Oppo Find X2 имеют частоту обновления 120 Гц на экране, разрешение QHD и частоту выборки касания 240 Гц. Передняя панель также будет иметь яркость 1200 нит и 100% цветовую гамму DCI-P3. Мы также ожидаем увидеть 48-мегапиксельную камеру с сенсором Sony и зарядкой 65 Вт, но все будет обнародовано в марте, когда состоится запуск.