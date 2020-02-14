Samsung продает ограниченное количество Galaxy Z Flip перед официальным стартом продаж

Компания Samsung провела эксклюзивную продажу ограниченного количества телефонов Galaxy Z Flip в своих магазинах Digital Plaza в Сеуле до официального выпуска телефона (в Корее предварительные заказы должны начаться сегодня). Было доступно всего 900 единиц, но все они были проданы до конца дня, несмотря на относительно высокую цену в 1,65 миллиона вон.
Продажи начались в 10:30 по местному времени. Цвет Mirror Purple первым продался около 16:00. Другой доступный вариант цвета, Зеркальный черный, просуществовал примерно до 18:00, четко показывая, какой из двух цветов более популярный.
Обратите внимание, что изначально модель Purple будет производиться в меньших количествах, поэтому вам, возможно, придется подождать немного дольше при заказе через Интернет. Также будет версия Mirror Gold, но она пока недоступна.
Выпуск Thom Browne для Samsung Galaxy Z Flip запланирован как онлайн-эксклюзив, но ходят слухи, что те же магазины Samsung могут также провести ограниченную офлайн-продажу (как это было для Galaxy Note10 + Star Wars Edition ).
Продажи начались в 10:30 по местному времени. Цвет Mirror Purple первым продался около 16:00. Другой доступный вариант цвета, Зеркальный черный, просуществовал примерно до 18:00, четко показывая, какой из двух цветов более популярный.
Обратите внимание, что изначально модель Purple будет производиться в меньших количествах, поэтому вам, возможно, придется подождать немного дольше при заказе через Интернет. Также будет версия Mirror Gold, но она пока недоступна.
Выпуск Thom Browne для Samsung Galaxy Z Flip запланирован как онлайн-эксклюзив, но ходят слухи, что те же магазины Samsung могут также провести ограниченную офлайн-продажу (как это было для Galaxy Note10 + Star Wars Edition ).