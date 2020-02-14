ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

11:15
Стоимость сборки Xbox Series X будет чуть выше PlayStation 5
09:21
Oppo Find X2 Pro появляется на Geekbench
07:22
Samsung продает ограниченное количество Galaxy Z Flip перед официальным стартом продаж
05:23
Sony Xperia 1.1 будет снимать 8K HDR видео
20:00
Samsung Galaxy A30 получает обновление Android 10 и One UI 2.0
18:54
Смартфоны Xiaomi MI 10 и MI 10 Pro станут лучшими флагманами 2020 года
18:00
Больше никаких обновлений для PH-1 - Essential мертв
16:00
WhatsApp достигает 2 миллиардов пользователей
14:00
Nokia и HMD Global покидают MWC 2020
10:00
Китайский рынок смартфонов падает из-за вспышки коронавируса
08:20
Знакомство с новыми устройствами Samsung
05:11
Первая телевизионная реклама Xiaomi Mi 10 раскрывает ключевые особенности
20:00
Samsung выпускает Galaxy Z Flip Thom Browne Edition и Galaxy S20 + Olympic Games Athlete Edition
18:00
Всплыли новые подробности о Xiaomi Mi 10 за день до презентации
16:00
Выпущены официальные видео об Samsung Galaxy S20 trio и Galaxy Z Flip
14:00
Samsung Galaxy Z Flip анонсирован официально: характеристики и цены
12:00
Невероятный Samsung Galaxy S20 Ultra официально анонсирован
10:00
Samsung официально анонсирует Galaxy Buds +
05:47
Samsung Galaxy S20 и S20 + анонсированы официально: характеристики и цены
19:00
Китайский рынок смартфонов в 2019 году сократится
17:00
Samsung Galaxy M31 будет анонсирован уже в конце февраля
15:00
Huawei представляет Crush Green nova 5T
12:51
Honor Band 5: специальное предложение ко Дню влюбленных
12:00
Sony и Amazon отменяют своё участие в выставке MWC 2020
12:00
Poco X2 уже стал доступен для покупки
08:00
Samsung планирует выпустить 2,5 миллиона устройств Galaxy Z Flip в этом году
05:11
Xiaomi MI 10 появился ещё на одном видео-тизере
20:00
Инфографика: 11 поколений флагманов Samsung Galaxy S
18:00
Samsung выпускает рекламный ролик Galaxy Z Flip перед официальным анонсом
16:00
Образцы камеры Galaxy S20 показывают значительно улучшенный ночной режим
14:00
Спецификации Realme X50 Pro 5G были раскрыты
12:00
Nubia Red Magic 5G будет представлена на MWC с невероятным дисплеем
10:00
Рекламный баннер Honor 9X Lite появляется в сети
 Больше новостей
» » Samsung продает ограниченное количество Galaxy Z Flip перед официальным стартом продаж
-

Samsung продает ограниченное количество Galaxy Z Flip перед официальным стартом продаж

Поделиться:
MobilZone / Бизнес / Гаджеты
346
Компания Samsung провела эксклюзивную продажу ограниченного количества телефонов Galaxy Z Flip в своих магазинах Digital Plaza в Сеуле до официального выпуска телефона (в Корее предварительные заказы должны начаться сегодня). Было доступно всего 900 единиц, но все они были проданы до конца дня, несмотря на относительно высокую цену в 1,65 миллиона вон.

Продажи начались в 10:30 по местному времени. Цвет Mirror Purple первым продался около 16:00. Другой доступный вариант цвета, Зеркальный черный, просуществовал примерно до 18:00, четко показывая, какой из двух цветов более популярный.

Обратите внимание, что изначально модель Purple будет производиться в меньших количествах, поэтому вам, возможно, придется подождать немного дольше при заказе через Интернет. Также будет версия Mirror Gold, но она пока недоступна.
Выпуск Thom Browne для Samsung Galaxy Z Flip запланирован как онлайн-эксклюзив, но ходят слухи, что те же магазины Samsung могут также провести ограниченную офлайн-продажу (как это было для Galaxy Note10 + Star Wars Edition ).
Prostotech google play Prostotech google play