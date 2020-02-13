Смартфоны Xiaomi MI 10 и MI 10 Pro станут лучшими флагманами 2020 года

Как и было обещано ранее, сегодня, 13 февраля 2020 года, компания Xiaomi провела в Китае специальное мероприятие, в ходе которого она официально представила такое мобильное устройство, как Xiaomi Mi 10. Новинка получила передовое техническое оснащение и целую массу других особенностей, сделавших этот аппарат невероятно привлекательным по совокупности качеств, но при этом стоит он не слишком много, поэтому все желающие гарантированно без труда смогут позволить себе его покупку. Флагман получил топовый процессор, поддержку 5G, корпус из закаленного стекла Corning Gorilla Glass 5, флеш-память UFS 3.0, совместимость с Wi-Fi 802.11ax (6-го поколения) и даже оперативную память LPDDR5, которая на 50% быстрее более старой.Смартфон Xiaomi MI 10, будучи флагманом, оснащен большим 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2340 на 1080 пикселей (FHD+), а обладает он частотой обновления 90 Гц. Другое техническое оснащение мобильного устройства включает в себя восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 с тактовой частотой 2,84 ГГц, графику Adreno 650, модем Snapdragon X55 с поддержкой сетей 5G на скорости до 5 Гбит/с, разъем USB Type-C, аккумуляторную батарею емкостью 4780 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 30 Вт, причем поддерживается также и беспроводная зарядка с точно такой же мощностью. Не обошлось в новинке и без реверсивной зарядки, обеспечивает которая мощность в 10 Вт.В остальном, этот аппарат может похвастаться стереодинамиками, сканером отпечатков пальцев в экране, поддержкой Hi-Res Audio, 8/12 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ постоянной памяти, четверной основной камерой с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а также 20 Мп фронтальной фотокамерой. Среди беспроводных интерфейсов можно выделить наличие Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1 LE, A-GPS, Dual GPS, 4G VoLTE, GLONASS, Beidou, aptX/aptX-HD, True Wireless Stereo Plus и конечно же NFC, поэтому с использованием этого смартфона можно легко и просто оплачивать покупки в магазинах, используя платежную систему Google Pay или ее аналог. Новинка доступна в нескольких модификации и цветовых решениях, а работает она прямо «из коробки» на базе операционной системы Android 10 в виде фирменной китайской прошивки MIUI 11.Продвинутая версия смартфона носит название Xiaomi Mi 10 Pro, отличаясь от обычный модели более продвинутой фотокамерой с разрешением 108 Мп + 20 Мп + 8 Мп + 12 Мп, а также аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 50/65 Вт. Размеры корпуса обоих телефонов составляют 162,6 х 74,8 х 8,96 мм, тогда как весят они всего-навсего 208 граммов, что крайне мало относительно тех возможностей, которые новинки способы предложить покупателям. Официальные продажи нового флагмана китайской корпорации начнутся на территории Китая уже 18 февраля 2020 года, а базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ оценивается в 3999 юаней (510 долларов). Модель с 8/256 ГБ стоит уже 4299 юаней (560 долларов), тогда как за конфигурацию с 12/256 ГБ просят 4699 юаней (715 долларов).Купить Xiaomi Mi 10 можно в цветах Titanium Silver, Peach Gold, Ice Blue, то есть в серебристом, золотом и голубом, причем все они являются градиентными. Что же касается модели с приставкой Pro, то она доступна только в голубом и белом цветах под названиями Starry Blue и Pearl White соответственно. Продвинутая конфигурация с 8/256 ГБ стоит 4999 юаней (750 долларов), 12/256 ГБ – 5499 юаней (830 долларов), а за модель с 12/512 ГБ памяти просят целых 5999 юаней (900 долларов). Ожидается, что новый флагман китайской корпорации станет доступен для покупки жителям Украины и других стран мира в марте нынешнего года, но по какой именно цене пока что неизвестно, так как такие сведения должны раскрыть в рамках международной презентации, которая состоится позже в этом году.