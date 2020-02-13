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Samsung Galaxy A30 получает обновление Android 10 и One UI 2.0

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Через несколько часов после перехода Galaxy A50 на Android 10 к нему подключается Galaxy A30 (несмотря на сообщения о том, что обновление было отложено на следующий месяц). Пользователи в Индии первыми получают его.

Как обычно, обновление Android 10 также содержит One UI 2.0. В журнале изменений есть обычные подозреваемые - темный режим (который может затемнять обои), новая навигация жестами, обновленное цифровое благополучие, а также обновления приложений Samsung. Обратите внимание, что экранный диктофон по какой-то причине пропущен.

Samsung Galaxy A30 получает обновление Android 10 + One UI 2.0

Обновление - версия A305FDDU4BTB3 - поставляется в виде файла загрузки объемом 1,4 ГБ. После установки ваш Galaxy A30 будет работать с патчем безопасности от 1 февраля. Напомним, что A30 находится на ежеквартальном графике обновлений безопасности.
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