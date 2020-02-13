Samsung Galaxy A30 получает обновление Android 10 и One UI 2.0

Samsung Galaxy A30 получает обновление Android 10 + One UI 2.0

Через несколько часов после перехода Galaxy A50 на Android 10 к нему подключается Galaxy A30 (несмотря на сообщения о том, что обновление было отложено на следующий месяц). Пользователи в Индии первыми получают его.Как обычно, обновление Android 10 также содержит One UI 2.0. В журнале изменений есть обычные подозреваемые - темный режим (который может затемнять обои), новая навигация жестами, обновленное цифровое благополучие, а также обновления приложений Samsung. Обратите внимание, что экранный диктофон по какой-то причине пропущен.Обновление - версия- поставляется в виде файла загрузки объемом 1,4 ГБ. После установки ваш Galaxy A30 будет работать с патчем безопасности от 1 февраля. Напомним, что A30 находится на ежеквартальном графике обновлений безопасности.