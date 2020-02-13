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Больше никаких обновлений для PH-1 - Essential мертв

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MobilZone / Гаджеты
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Essential был наиболее существенным хитом в мобильном мире. И теперь он официально мертв. Компания закрывается. Это означает, что февральское обновление для системы безопасности является последним, которое Essential Phone когда-либо получит. Конечно, устройство будет продолжать работать, но что бы ни случилось в будущем, вы больше не будете получать обновления. Ошибки? Всегда будут. Безопасность пугает? Никто не исправит её. О, а также, нет больше поддержки клиентов. Совсем.

Это было очень долго, так как компания не производила новый телефон с 2017 года. Он работал над очень странно выглядящим удлиненным телефоном, который называется Project GEM, но это устройство не увидит больше свет.
Просто чтобы показать, «что могло бы быть», Essential выпустила несколько видеороликов, демонстрирующих концепцию Project GEM еще немного.

Наконец, компания также владела Newton Mail, которая закрывается 30 апреля. Разработчики по-прежнему могут выпускать пользовательские ПЗУ для Essential Phone, разумеется, поскольку все, что нужно для «взлома PH-1», будет размещено на Essential's Github.
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