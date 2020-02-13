Первая телевизионная реклама Xiaomi Mi 10 раскрывает ключевые особенности

Xiaomi выпустит флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro сегодня в Китае, и мы увидели их первую телевизионную рекламу, размещенную на YouTube. В 15-секундном ролике мы видим некоторые основные моменты, которые подчеркивает компания - новый MIUI 11, широкоугольный датчик, большой дисплей и обратная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт.





Xiaomi Mi 10, очевидно, будет иметь MIUI 11 из коробки, основанный на Android 10 (все остальное будет большим разочарованием). Видео демонстрирует пользователя, который легко перестраивает медиафайлы в своей галерее, после чего следует видео, на котором другой человек приближается к широкоугольной камере во время записи видео.



Завтра мы также увидим, насколько велик экран - согласно этому видео нижняя рамка очень тонкая. Мы также видим сцену, когда бармен случайно выбрасывает Mi 10 другому человеку, который немедленно начинает беспроводную зарядку своего устройства. Несмотря на то, что мы уверены, что подключение происходит мгновенно, мы сомневаемся, что кто-то охотно бросит свой флагманский смартфон.



В финальной сцене мы видим огромный зум, но мы знаем, что у телефона не будет такого большого оптического зума, как у Samsung Galaxy S20 Ultra или Huawei P30 Pro, так как на официальных снимках не было объектива камеры перископического типа. Ожидается, что все детали будут подтверждены на мероприятии в Китае, а затем дважды подтверждены на глобальном запуске в Барселоне.

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