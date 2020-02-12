ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Samsung выпускает Galaxy Z Flip Thom Browne Edition и Galaxy S20 + Olympic Games Athlete Edition
18:00
Всплыли новые подробности о Xiaomi Mi 10 за день до презентации
16:00
Выпущены официальные видео об Samsung Galaxy S20 trio и Galaxy Z Flip
14:00
Samsung Galaxy Z Flip анонсирован официально: характеристики и цены
12:00
Невероятный Samsung Galaxy S20 Ultra официально анонсирован
10:00
Samsung официально анонсирует Galaxy Buds +
05:47
Samsung Galaxy S20 и S20 + анонсированы официально: характеристики и цены
19:00
Китайский рынок смартфонов в 2019 году сократится
17:00
Samsung Galaxy M31 будет анонсирован уже в конце февраля
15:00
Huawei представляет Crush Green nova 5T
12:51
Honor Band 5: специальное предложение ко Дню влюбленных
12:00
Sony и Amazon отменяют своё участие в выставке MWC 2020
12:00
Poco X2 уже стал доступен для покупки
08:00
Samsung планирует выпустить 2,5 миллиона устройств Galaxy Z Flip в этом году
05:11
Xiaomi MI 10 появился ещё на одном видео-тизере
20:00
Инфографика: 11 поколений флагманов Samsung Galaxy S
18:00
Samsung выпускает рекламный ролик Galaxy Z Flip перед официальным анонсом
16:00
Образцы камеры Galaxy S20 показывают значительно улучшенный ночной режим
14:00
Спецификации Realme X50 Pro 5G были раскрыты
12:00
Nubia Red Magic 5G будет представлена на MWC с невероятным дисплеем
10:00
Рекламный баннер Honor 9X Lite появляется в сети
07:52
Новая информация о OnePlus 8 Pro подтверждает дизайн смартфона
05:26
Новый Oppo Reno3 Vitality официально представлен: цены и характеристики
18:47
Как улучшить работу MIU 11 на смартфонах Xiaomi
15:27
Ради этого стоит задуматься о покупке Xiaomi Redmi 9 и Redmi Note 9
20:00
Стала известна официальная дата анонса Xiaomi Mi 10 и 10 Pro Global
17:51
OnePlus 8 и 8 Pro появятся в конце марта или апреля
16:00
Анонс Apple iPhone 9 / iPhone SE 2 состоится в середине марта
14:00
Huawei представляет версию Freebuds 3 Red
10:46
MIUI 12 - что нового, когда выйдет и какие смартфоны обновятся
09:04
Moto G Stylus и G8 Power официально анонсированы
07:26
Huawei предварительно установит до 70 самых популярных приложений Android
05:32
Смартфон Motorola Razr выдерживает испытание на прочность
 Больше новостей
» » Samsung выпускает Galaxy Z Flip Thom Browne Edition и Galaxy S20 + Olympic Games Athlete Edition
-

Samsung выпускает Galaxy Z Flip Thom Browne Edition и Galaxy S20 + Olympic Games Athlete Edition

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
243
Сегодня Samsung не только снял обертки со своего нового семейства S20 и Galaxy Z Flip, своего второго складного смартфона, но также нашел время, чтобы представить несколько специальных выпусков.

Прежде всего, у нас есть ранее просочившаяся версия Galaxy Z Flip Thom Browne. Эта версия складывается в сотрудничестве с культовым нью-йоркским модным брендом и его «смелым, неподвластным времени стилем».
Он отличается характерными фирменными цветами Thom Browne на серо-коричневой поверхности, а также логотипом Thom Browne New York на задней части корпуса. Более того, вы можете дополнить внешний вид с помощью специально разработанных Galaxy Buds + и Galaxy Watch Active2, как показано на рисунке выше.

Смартфон Galaxy Z Flip Thom Browne Edition является «первым в своем роде, заключенным в стекло, при этом он имеет матовый вид, мягкий на ощупь и не требующий усилий». Культовые жалюзи, которые, по-видимому, отсылают к офисной эстетике середины века в мире Тома Брауна, появляются на экране каждый раз при включении и выключении телефона. Значки приложений также являются собственными, как и звуковые подсказки: пишущая машинка для клавиатуры, аналоговая мелодия звонка, тапок для обуви на мраморном полу - все это создает уникальный саундтрек. Конечно, вы также получаете специальные обои.

Galaxy Z Flip Thom Browne Edition будет доступен в ограниченном количестве на некоторых рынках, предварительные заказы начнутся 14 февраля. Официальный запуск состоится в марте, а цены пока не разглашаются - но все же ожидают заплатить премию для этого по сравнению с уже не дешевым ванильным Z Flip за 1380 $.

Кроме того, сегодня на сцене в рамках мероприятия Unpacked компания Samsung также анонсировала Galaxy S20 + 5G Olympic Games Athlete Edition, которая, как следует из названия, не поступит в продажу. Вместо этого Samsung предоставит эти специальные устройства тем, кто примет участие в Олимпийских играх в Токио в этом году.
Это S20 + с эксклюзивной отделкой Mirror Gold, с логотипом олимпийских колец на задней панели под Samsung. И, конечно же, он также должен иметь эксклюзивные обои, иконки и звуки. 
Prostotech google play Prostotech google play