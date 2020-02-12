Samsung выпускает Galaxy Z Flip Thom Browne Edition и Galaxy S20 + Olympic Games Athlete Edition

Сегодня Samsung не только снял обертки со своего нового семейства S20 и Galaxy Z Flip, своего второго складного смартфона, но также нашел время, чтобы представить несколько специальных выпусков.
Прежде всего, у нас есть ранее просочившаяся версия Galaxy Z Flip Thom Browne. Эта версия складывается в сотрудничестве с культовым нью-йоркским модным брендом и его «смелым, неподвластным времени стилем».
Он отличается характерными фирменными цветами Thom Browne на серо-коричневой поверхности, а также логотипом Thom Browne New York на задней части корпуса. Более того, вы можете дополнить внешний вид с помощью специально разработанных Galaxy Buds + и Galaxy Watch Active2, как показано на рисунке выше.
Смартфон Galaxy Z Flip Thom Browne Edition является «первым в своем роде, заключенным в стекло, при этом он имеет матовый вид, мягкий на ощупь и не требующий усилий». Культовые жалюзи, которые, по-видимому, отсылают к офисной эстетике середины века в мире Тома Брауна, появляются на экране каждый раз при включении и выключении телефона. Значки приложений также являются собственными, как и звуковые подсказки: пишущая машинка для клавиатуры, аналоговая мелодия звонка, тапок для обуви на мраморном полу - все это создает уникальный саундтрек. Конечно, вы также получаете специальные обои.
Galaxy Z Flip Thom Browne Edition будет доступен в ограниченном количестве на некоторых рынках, предварительные заказы начнутся 14 февраля. Официальный запуск состоится в марте, а цены пока не разглашаются - но все же ожидают заплатить премию для этого по сравнению с уже не дешевым ванильным Z Flip за 1380 $.
Кроме того, сегодня на сцене в рамках мероприятия Unpacked компания Samsung также анонсировала Galaxy S20 + 5G Olympic Games Athlete Edition, которая, как следует из названия, не поступит в продажу. Вместо этого Samsung предоставит эти специальные устройства тем, кто примет участие в Олимпийских играх в Токио в этом году.
Это S20 + с эксклюзивной отделкой Mirror Gold, с логотипом олимпийских колец на задней панели под Samsung. И, конечно же, он также должен иметь эксклюзивные обои, иконки и звуки.
Прежде всего, у нас есть ранее просочившаяся версия Galaxy Z Flip Thom Browne. Эта версия складывается в сотрудничестве с культовым нью-йоркским модным брендом и его «смелым, неподвластным времени стилем».
Он отличается характерными фирменными цветами Thom Browne на серо-коричневой поверхности, а также логотипом Thom Browne New York на задней части корпуса. Более того, вы можете дополнить внешний вид с помощью специально разработанных Galaxy Buds + и Galaxy Watch Active2, как показано на рисунке выше.
Смартфон Galaxy Z Flip Thom Browne Edition является «первым в своем роде, заключенным в стекло, при этом он имеет матовый вид, мягкий на ощупь и не требующий усилий». Культовые жалюзи, которые, по-видимому, отсылают к офисной эстетике середины века в мире Тома Брауна, появляются на экране каждый раз при включении и выключении телефона. Значки приложений также являются собственными, как и звуковые подсказки: пишущая машинка для клавиатуры, аналоговая мелодия звонка, тапок для обуви на мраморном полу - все это создает уникальный саундтрек. Конечно, вы также получаете специальные обои.
Galaxy Z Flip Thom Browne Edition будет доступен в ограниченном количестве на некоторых рынках, предварительные заказы начнутся 14 февраля. Официальный запуск состоится в марте, а цены пока не разглашаются - но все же ожидают заплатить премию для этого по сравнению с уже не дешевым ванильным Z Flip за 1380 $.
Кроме того, сегодня на сцене в рамках мероприятия Unpacked компания Samsung также анонсировала Galaxy S20 + 5G Olympic Games Athlete Edition, которая, как следует из названия, не поступит в продажу. Вместо этого Samsung предоставит эти специальные устройства тем, кто примет участие в Олимпийских играх в Токио в этом году.
Это S20 + с эксклюзивной отделкой Mirror Gold, с логотипом олимпийских колец на задней панели под Samsung. И, конечно же, он также должен иметь эксклюзивные обои, иконки и звуки.