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Всплыли новые подробности о Xiaomi Mi 10 за день до презентации

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MobilZone / Гаджеты
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Xiaomi собирается представить Mi 10 и Mi 10 Pro в Китае завтра, 13 февраля. Интересно посмотреть, что же на самом деле будет раскрыто, так как большую часть информации уже дразнит компания и ее официальные лица.

Последняя информация поступает из Weibo-аккаунтов Xiaomi и Lei Jun, генерального директора и соучредителя компании. Он подтверждает, что у телефона Mi 10 будет частота обновления экрана 90 Гц, а скорость зарядки до 50 Вт.
Тизер официального показа и зарядки

Экран Xiaomi Mi 10 (и, вероятно, Xiaomi Mi 10 Pro) будет иметь вид AMOLED и достигнет яркости 1120 нит. Панель также будет иметь частоту дискретизации касания 180 Гц, чтобы минимизировать задержку ввода, поддержку HDR10 + и охватить цветовое пространство DCI-P3.
Утечка фото батареи Mi 10 Pro

В то же время просочилась фотография, подтверждающая батарею на 4400 мАч. Он также поддерживает беспроводную зарядку 30 Вт с фирменной зарядной площадкой и 10 Вт обратную зарядку для других беспроводных устройств.

Полный список спецификаций появится завтра после завершения запуска, но нам придется подождать до 23 февраля, где мы узнаем больше о глобальном прибытии и ценах.
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