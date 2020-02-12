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Выпущены официальные видео об Samsung Galaxy S20 trio и Galaxy Z Flip

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MobilZone / Гаджеты / Видео
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Компания Samsung выпустила свой последний флагманский модельный ряд Galaxy S20 и модный смартфон со складным дисплеем Galaxy Z Flip вчера, и, как гласит традиция, у него есть несколько хороших видеороликов, которые можно использовать вместе с ними.

Samsung Galaxy Z Flip, ориентированный на дизайн, получил два клипа, и в том, что для компании определенно нехарактерно, они не упоминают ни одной спецификации. Компания явно пытается показать, что это больше касается формы и новых сценариев использования, которые она создает, чем внутренних.




Galaxy S20 Ultra получил еще два видео, которые показывают гораздо больше информации. Они почти полностью посвящены камерам, но также упоминают и другие ключевые моменты - возможность подключения 5G, достаточное резервное питание от батареи и безопасность Knox.




Кроме того, есть видео Galaxy S20, которые являются самыми многочисленными, но в основном потому, что они предназначены для демонстрации функций, общих для всей линейки S20, включая Ultra.

Мы узнаем больше о дизайне трио, функции Single Take и записи видео 8K.
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