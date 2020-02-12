Samsung Galaxy Z Flip анонсирован официально: характеристики и цены

Samsung Galaxy Z Flip почти украл все внимание у S20-серии Galaxy себе так, как это второй телефон со складным дисплеем от компании. На этот раз, однако, в телефоне используется совершенно другое направление складной формулы - в отличие от Galaxy Fold, развернутого экрана размером с планшет, Z Flip представляет собой телефон обычного размера, который складывается до крошечного размера.
Он построен на очень высоком 6,7-дюймовом динамическом AMOLED дисплее 22: 9. Захватывающе, в отличие от всех телефонов со складным экраном, он использует сверхтонкий стеклянный слой сверху, поэтому он должен быть гораздо более устойчивым к царапинам. Разрешение 1080 x 2636px, который добавляет на чуть более 50% больше пикселей, чем его ближайший конкурент - Motorola Razr. Galaxy Z Flip также имеет 1.1 "вторичный Super AMOLED, расположенный на задней стороне крышки, так что вы можете сразу увидеть свое уведомление. Он расположен под листом Gorilla Glass 6 вместе с остальной частью внешнего корпуса телефона.
Внутри у смартфона прошлогодний чипсет Snapdragon 855+, и телефон имеет только 4G. Единственный вариант памяти - 8 ГБ / 256 ГБ, но он использует новейшее хранилище UFS 3.0.
Основная камера снаружи телефона использует 12-мегапиксельный сенсор Samsung с диафрагмой f / 1,8 и относительно большими 1,4 мкм пикселями. К нему присоединяется сверхширокое устройство с тем же разрешением 12MP, но с меньшим сенсором и более медленной апертурой F / 2.2.
Разрешение внутренней камеры Galaxy Z Flip 10MP и f / 2.4 на самом деле отстают даже от семейства Galaxy S10, но телефон можно сложить под разными углами и положить на стол для совершенно нового восприятия видеозвонков или самостоятельной записи.
Galaxy Z Flip оснащен аккумулятором емкостью 3300 мАч, но скорость зарядки ограничена 15 Вт.
Другие заслуживающие внимания функции включают в себя набор стереодинамиков, настроенных AKG, беспроводную зарядку и Android 10 с One UI 2.0 из коробки.
Galaxy Z Flip будет доступен с 14 февраля по цене 1380 долларов США / 1500 евро в цветах Mirror Black, Mirror Purple и Mirror Gold.
Он построен на очень высоком 6,7-дюймовом динамическом AMOLED дисплее 22: 9. Захватывающе, в отличие от всех телефонов со складным экраном, он использует сверхтонкий стеклянный слой сверху, поэтому он должен быть гораздо более устойчивым к царапинам. Разрешение 1080 x 2636px, который добавляет на чуть более 50% больше пикселей, чем его ближайший конкурент - Motorola Razr. Galaxy Z Flip также имеет 1.1 "вторичный Super AMOLED, расположенный на задней стороне крышки, так что вы можете сразу увидеть свое уведомление. Он расположен под листом Gorilla Glass 6 вместе с остальной частью внешнего корпуса телефона.
Внутри у смартфона прошлогодний чипсет Snapdragon 855+, и телефон имеет только 4G. Единственный вариант памяти - 8 ГБ / 256 ГБ, но он использует новейшее хранилище UFS 3.0.
Основная камера снаружи телефона использует 12-мегапиксельный сенсор Samsung с диафрагмой f / 1,8 и относительно большими 1,4 мкм пикселями. К нему присоединяется сверхширокое устройство с тем же разрешением 12MP, но с меньшим сенсором и более медленной апертурой F / 2.2.
Разрешение внутренней камеры Galaxy Z Flip 10MP и f / 2.4 на самом деле отстают даже от семейства Galaxy S10, но телефон можно сложить под разными углами и положить на стол для совершенно нового восприятия видеозвонков или самостоятельной записи.
Galaxy Z Flip оснащен аккумулятором емкостью 3300 мАч, но скорость зарядки ограничена 15 Вт.
Другие заслуживающие внимания функции включают в себя набор стереодинамиков, настроенных AKG, беспроводную зарядку и Android 10 с One UI 2.0 из коробки.
Galaxy Z Flip будет доступен с 14 февраля по цене 1380 долларов США / 1500 евро в цветах Mirror Black, Mirror Purple и Mirror Gold.