Невероятный Samsung Galaxy S20 Ultra официально анонсирован

Samsung Galaxy S20 Ultra является первым в новом классе флагманов Samsung, более премиальной, чем даже «Плюс» телефон семейства S20. Отдел камер практически не разделяет аппаратное обеспечение с S20 и S20 +, что дает несколько преимуществ для линейки Galaxy и отрасли в целом.
Основная камера имеет большой сенсор 108MP. Используя биннинг 9-в-1 пикселей, камера может снимать 12-мегапиксельные фотографии с эквивалентом 2,4 мкм пикселей, что обещает установить новый эталон для фотографии при слабом освещении. Эта камера имеет оптическую стабилизацию изображения (OIS) и апертуру f / 1.8.
Телефон может записывать 8K-видео, которое вы можете загрузить на YouTube и поделиться с теми немногими, у кого есть 8K-телевизор. С Super Steady 2.0, которая обещает стабильность, Samsung обещает «профессиональную съемку».
В телеобъективе используется первый объектив перископа от Samsung. Он построен на очень большом 48-мегапиксельном датчике, который поддерживает группирование пикселей 4 на 1 для 12-мегапиксельных снимков. Samsung утверждает, что эта камера обеспечивает 10-кратный гибридный оптический зум и до 100-кратного зума с суперразрешением. Линза перископа также имеет функцию OIS.
Сверхширокоугольная камера на 12MP и датчик DepthVision. Функция Single Take делает снимки со всех камер одновременно и использует встроенный AI, чтобы рекомендовать лучший снимок для сохранения.
40-мегапиксельная селфи-камера - еще один большой шаг вперед. Датчик с более высоким разрешением позволяет объединять пиксели (от 4-в-1 до 10 мегапикселей), что дает 1,4 мкм пикселей. Это улучшит качество изображения по сравнению с S20 и S20 + (которые имеют базовую 10-мегапиксельную селфи-камеру). Это специализированная селфи-камера с самым высоким разрешением, которую мы когда-либо видели (не считая телефонов, которые используют свои основные камеры для селфи).
Samsung Galaxy S20 Ultra также имеет самый большой аккумулятор из трех смартфонов этой серии, 5000 мАч. Телефон поддерживает более быструю зарядку 45 Вт, но в комплект поставки Samsung входит только адаптер 25 Вт, поэтому вам придется покупать более мощное зарядное устройство отдельно. Беспроводная зарядка на 15 Вт.
Сам телефон является самым большим из его братьев и сестер с 6,9-дюймовым экраном. Панель Dynamic AMOLED сертифицирована HDR10 + и имеет разрешение 1440p +. За экраном находится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
Этот экран имеет частоту обновления 120 Гц и частоту сенсорного восприятия 240 Гц, как и две другие модели S20.
Как премиум-модель, Ultra получает лучшие конфигурации памяти - модель с высочайшими характеристиками имеет 16 ГБ ОЗУ - первое в мире - и 512 ГБ. Базовые цифры составляют 12 ГБ для оперативной памяти и всего 128 ГБ для хранения. У вас есть слот microSD (который поддерживает карты объемом до 1 ТБ), но 128 ГБ не хватит надолго, если вы собираетесь снимать 108-мегапиксельные кадры и 8K-видео.
Samsung Galaxy S20 Ultra доступен для предварительного заказа уже сегодня. Опция 128 ГБ стоит 13450 евро / 1400 долларов США, но если вам нужна дополнительная оперативная память и хранилище, вам придется расстаться с 1550 евро. Телефон поставляется в версиях 4G и 5G (последняя поддерживает как mmWave, так и частоту ниже 6 ГГц). Вы можете выбрать между цветами Cosmic Black и Cosmic Grey.
Предварительно заказанные телефоны должны появиться в начале марта и будут поставляться с бесплатной парой Samsung Galaxy Buds + (MSRP € 170).
Основная камера имеет большой сенсор 108MP. Используя биннинг 9-в-1 пикселей, камера может снимать 12-мегапиксельные фотографии с эквивалентом 2,4 мкм пикселей, что обещает установить новый эталон для фотографии при слабом освещении. Эта камера имеет оптическую стабилизацию изображения (OIS) и апертуру f / 1.8.
Телефон может записывать 8K-видео, которое вы можете загрузить на YouTube и поделиться с теми немногими, у кого есть 8K-телевизор. С Super Steady 2.0, которая обещает стабильность, Samsung обещает «профессиональную съемку».
В телеобъективе используется первый объектив перископа от Samsung. Он построен на очень большом 48-мегапиксельном датчике, который поддерживает группирование пикселей 4 на 1 для 12-мегапиксельных снимков. Samsung утверждает, что эта камера обеспечивает 10-кратный гибридный оптический зум и до 100-кратного зума с суперразрешением. Линза перископа также имеет функцию OIS.
Сверхширокоугольная камера на 12MP и датчик DepthVision. Функция Single Take делает снимки со всех камер одновременно и использует встроенный AI, чтобы рекомендовать лучший снимок для сохранения.
40-мегапиксельная селфи-камера - еще один большой шаг вперед. Датчик с более высоким разрешением позволяет объединять пиксели (от 4-в-1 до 10 мегапикселей), что дает 1,4 мкм пикселей. Это улучшит качество изображения по сравнению с S20 и S20 + (которые имеют базовую 10-мегапиксельную селфи-камеру). Это специализированная селфи-камера с самым высоким разрешением, которую мы когда-либо видели (не считая телефонов, которые используют свои основные камеры для селфи).
Samsung Galaxy S20 Ultra также имеет самый большой аккумулятор из трех смартфонов этой серии, 5000 мАч. Телефон поддерживает более быструю зарядку 45 Вт, но в комплект поставки Samsung входит только адаптер 25 Вт, поэтому вам придется покупать более мощное зарядное устройство отдельно. Беспроводная зарядка на 15 Вт.
Сам телефон является самым большим из его братьев и сестер с 6,9-дюймовым экраном. Панель Dynamic AMOLED сертифицирована HDR10 + и имеет разрешение 1440p +. За экраном находится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
Этот экран имеет частоту обновления 120 Гц и частоту сенсорного восприятия 240 Гц, как и две другие модели S20.
Как премиум-модель, Ultra получает лучшие конфигурации памяти - модель с высочайшими характеристиками имеет 16 ГБ ОЗУ - первое в мире - и 512 ГБ. Базовые цифры составляют 12 ГБ для оперативной памяти и всего 128 ГБ для хранения. У вас есть слот microSD (который поддерживает карты объемом до 1 ТБ), но 128 ГБ не хватит надолго, если вы собираетесь снимать 108-мегапиксельные кадры и 8K-видео.
Samsung Galaxy S20 Ultra доступен для предварительного заказа уже сегодня. Опция 128 ГБ стоит 13450 евро / 1400 долларов США, но если вам нужна дополнительная оперативная память и хранилище, вам придется расстаться с 1550 евро. Телефон поставляется в версиях 4G и 5G (последняя поддерживает как mmWave, так и частоту ниже 6 ГГц). Вы можете выбрать между цветами Cosmic Black и Cosmic Grey.
Предварительно заказанные телефоны должны появиться в начале марта и будут поставляться с бесплатной парой Samsung Galaxy Buds + (MSRP € 170).