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Китайский рынок смартфонов в 2019 году сократится

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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IDC только что выпустила свой отчет о рынке смартфонов в Китае в 2019 году. Согласно статистике, рынок сократился еще на 7,5% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, что является снижением третий год подряд и 11 кварталов подряд.

В четвертом квартале 2019 года поставки сократились на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но Huawei удалось не только остаться на плаву, но даже увеличить объем внутренних перевозок на 10,5% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. Vivo и Oppo заняли второе и третье место с точки зрения поставок Apple и Xiaomi занимают четвертую и пятую позиции. Все, кроме Huawei, увидели значительное падение продаж.
В течение всего 2019 года Huawei продемонстрировала ошеломляющий рост продаж на 33,9%, а остальные конкуренты в топ-5 сократились. Xiaomi удалось занять четвертое место, и vivo превзошел Oppo в 2019 году. IDC подчеркивает высокие показатели Huawei Mate 30 Pro и успешную марку vivo iQOO в качестве основных факторов, влияющих на показатели Huawei и vivo на рынке в 2019 году. Конкурентоспособная ценовая стратегия Apple также, кажется, обеспечивает пятую позицию.
Забегая вперед, IDC говорит, что китайский рынок смартфонов столкнется с еще одной проблемой, связанной со вспышкой нового коронавируса, которая не только повлияет на общую производительность рынка в первом квартале 2020 года, но также будет иметь долгосрочный эффект в течение 2020 года.
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