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Samsung Galaxy M31 будет анонсирован уже в конце февраля

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung выпустил Galaxy M30 в феврале прошлого года, а M30s - в сентябре прошлого года, и теперь пришло время для M31. Официальный сайт компании для Индии теперь дразнит Galaxy M31, запуск которого состоится 25 февраля в 12 часов дня.

Samsung также услужливо показал несколько характеристик. На задней панели телефона расположены четыре камеры, одна из которых является основной на 64 Мп. Датчик отпечатков пальцев находится сзади, а внутри M31 - батарея емкостью 6000 мАч. Неудивительно, что экран с небольшой выемкой на передней камере.
Samsung Galaxy M31 официальные изображения

Согласно ранее просочившейся информации, M31 должен питаться либо от Snapdragon 665 SoC, либо от Exynos 9611, в то время как массив тыловых камер может состоять из основного, сверхширокого, датчика глубины и выделенной макрокамеры.
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