Huawei представляет Crush Green nova 5T

Huawei анонсировала nova 5T в августе прошлого года, а телефон стал доступен в сентябре. Таким образом, он уже давно на рынке, так что лучше держать процентные ставки высокими, чем добавлять новый цвет, верно?



Эта стратегия, которую время от времени используют и другие компании, кажется, по крайней мере, частично работает, иначе она была бы полностью отменена. Сегодня Huawei представила новую цветовую гамму Crush Green для nova 5T, объединив уже доступные оттенки - черный, Crush Blue и Midsummer Purple.



Как и следовало ожидать, с точки зрения разницы между Crush Green nova 5T и любой другой цветной моделью нет. Там есть тот же 6,26 "1080x2340 IPS сенсорный экран с выровненным по левому краю отверстием для 32-мегапиксельной селфи-камеры, чипсет Kirin 980 у руля, 6/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ без возможности расширения памяти, боковой сканер отпечатков пальцев и настройка камеры с четырьмя задними камерами: 48-мегапиксельная основная, 16-мегапиксельная сверхширокая, 2-мегапиксельная макросъемка и 2-мегапиксельный датчик глубины. Телефон имеет батарею емкостью 3750 мАч и теперь работает на EMUI 10 с Android 10.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



