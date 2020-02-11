Poco X2 уже стал доступен для покупки

Poco X2 поставляется в трех цветах

Poco X2 объявили на прошлой неделе, а сегодня он поступит в продаже в Индии в полдень по местному времени через Flipkart.com.Poco X2, который представляет собой переименованный Redmi K30, поставляется в трех конфигурациях памяти: 6 ГБ / 64 ГБ по цене 15 999 рупий (225 долларов США / 205 евро), 6 ГБ / 128 ГБ по цене 16 999 индийских рупий (240 долларов США / 220 евро) и 8 ГБ / 256 ГБ, что стоит 19 999 рупий (280 долл. США / 260 евро). Вы можете выбрать один в цветах Atlantis Blue, Matrix Purple или Phoenix Red.Poco X2 поставляется на платформе Snapdragon 730G SoC и работает на базе Android 10 на основе MIUI 11 из коробки. Он оснащен 6,67 "ЖК-дисплеем FHD + 120 Гц и аккумулятором емкостью 4500 мАч, который заряжается до 27 Вт.Вы получаете двойную камеру (20MP + 2MP) на передней панели и настройку на четыре камеры сзади, которая представляет собой комбинацию 64-мегапиксельной основной, 8-мегапиксельной сверхширокой, 2-мегапиксельной макро-и 2-мегапиксельной датчиков глубины.