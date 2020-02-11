Samsung планирует выпустить 2,5 миллиона устройств Galaxy Z Flip в этом году

Согласно внутренним источникам, цитируемым корейскими СМИ, в этом году Samsung планирует выпустить около 2,5 миллионов складных телефонов Galaxy Z Flip. По имеющимся сведениям, у производителя первоначально будет 500 000 готовых изделий с возможностью собрать еще 2 миллиона в будущем, если будет спрос.По оценкам, это намного выше, чем продажа Galaxy Fold в 2019 году - между 400 000 и 500 000.В дополнение к более высокой осведомленности о новом форм-факторе цена также должна в значительной степени способствовать увеличению продаж Galaxy Z Flip - по слухам, она будет стоить 1,5 млн. вон (1155 евро / 1 260 долл. США), что намного ниже, чем в 2,3 млн. вон Galaxy Fold ( € 1.770 / $ 1.940).