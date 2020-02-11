Xiaomi MI 10 появился ещё на одном видео-тизере

Предстоящий флагман Xiaomi, Mi 10, был в новостях в течение некоторого времени, и много информации уже просочилось. В последнем тизере Xiaomi, похоже, не слишком скрывает дизайн передней части телефона. И мы можем еще раз увидеть переднюю часть телефона с изогнутым дисплеем и отверстием для двойной камеры в верхнем левом углу.Помимо дизайна передней части, рекламный ролик показывает, что телефон на базе Snapdragon 865 может серьезно сократить число пользователей. Mi 10 смог вычислить 10 миллионов цифр после десятичной точки Пи за 36,8 секунды. И это более чем в два раза быстрее, чем ноутбук, который смог вычислить такое же количество цифр за 92 секунды. Конечно, мы не знаем, какой ноутбук Xiaomi использовал в промо-ролике, но результат 36,8 секунды сам по себе впечатляет.Мы должны узнать больше, как только Mi 10 и Mi 10 Pro будут официально анонсированы 23 февраля.