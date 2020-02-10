Samsung выпускает рекламный ролик Galaxy Z Flip перед официальным анонсом

Что ж, завтра состоится грандиозное событие Samsung, но компания решила рассказать всем, чего ожидать, с помощью полномасштабного ролика Galaxy Z Flip, который был показан во время церемонии вручения премии Оскар вчера вечером.
Короткое рекламное объявление дает нам полный взгляд на телефон с разных точек зрения с акцентом на камеру устройства и возможности видеочата. На протяжении всего видео Z Flip в основном расположен под углом 90 градусов, что подчеркивает адаптированные элементы пользовательского интерфейса, которые отображают контент в верхней половине экрана и элементы управления в нижней части.
Samsung однозначно признает складку в середине основного экрана в качестве одного из мелких отпечатков во время рекламных объявлений: «складка в центре основного экрана является естественной характеристикой экрана». Мы также получили представление о дополнительном 1-дюймовом экране уведомлений, который фактически является цветной панелью и может отображать идентификаторы вызывающего абонента наряду с другими уведомлениями, временем и датой.
Кроме того, в рекламе было показано, что Google Duo работает на Galaxy Z Flip, что говорит о том, что корейский производитель предлагает встроенную поддержку Duo для своих устройств. На прошлой неделе Google дразнил свое собственное объявление, запланированное на мероприятие Samsung Unpacked, и новое объявление почти подтверждает, что оно сосредоточено вокруг интеграции с Duo.
Samsung исключает возможность интеграции Duo в свое собственное приложение для обмена сообщениями и, по слухам, работает над новой формой обмена видеосообщениями, которая использует преимущества RCS (богатые коммуникационные услуги) на поддерживаемых носителях.
Короткое рекламное объявление дает нам полный взгляд на телефон с разных точек зрения с акцентом на камеру устройства и возможности видеочата. На протяжении всего видео Z Flip в основном расположен под углом 90 градусов, что подчеркивает адаптированные элементы пользовательского интерфейса, которые отображают контент в верхней половине экрана и элементы управления в нижней части.
Samsung однозначно признает складку в середине основного экрана в качестве одного из мелких отпечатков во время рекламных объявлений: «складка в центре основного экрана является естественной характеристикой экрана». Мы также получили представление о дополнительном 1-дюймовом экране уведомлений, который фактически является цветной панелью и может отображать идентификаторы вызывающего абонента наряду с другими уведомлениями, временем и датой.
Кроме того, в рекламе было показано, что Google Duo работает на Galaxy Z Flip, что говорит о том, что корейский производитель предлагает встроенную поддержку Duo для своих устройств. На прошлой неделе Google дразнил свое собственное объявление, запланированное на мероприятие Samsung Unpacked, и новое объявление почти подтверждает, что оно сосредоточено вокруг интеграции с Duo.
Samsung исключает возможность интеграции Duo в свое собственное приложение для обмена сообщениями и, по слухам, работает над новой формой обмена видеосообщениями, которая использует преимущества RCS (богатые коммуникационные услуги) на поддерживаемых носителях.