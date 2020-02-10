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Samsung выпускает рекламный ролик Galaxy Z Flip перед официальным анонсом

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MobilZone / Гаджеты / Видео
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Что ж, завтра состоится грандиозное событие Samsung, но компания решила рассказать всем, чего ожидать, с помощью полномасштабного ролика Galaxy Z Flip, который был показан во время церемонии вручения премии Оскар вчера вечером.

Короткое рекламное объявление дает нам полный взгляд на телефон с разных точек зрения с акцентом на камеру устройства и возможности видеочата. На протяжении всего видео Z Flip в основном расположен под углом 90 градусов, что подчеркивает адаптированные элементы пользовательского интерфейса, которые отображают контент в верхней половине экрана и элементы управления в нижней части.


Samsung однозначно признает складку в середине основного экрана в качестве одного из мелких отпечатков во время рекламных объявлений: «складка в центре основного экрана является естественной характеристикой экрана». Мы также получили представление о дополнительном 1-дюймовом экране уведомлений, который фактически является цветной панелью и может отображать идентификаторы вызывающего абонента наряду с другими уведомлениями, временем и датой.
Кроме того, в рекламе было показано, что Google Duo работает на Galaxy Z Flip, что говорит о том, что корейский производитель предлагает встроенную поддержку Duo для своих устройств. На прошлой неделе Google дразнил свое собственное объявление, запланированное на мероприятие Samsung Unpacked, и новое объявление почти подтверждает, что оно сосредоточено вокруг интеграции с Duo.
Samsung исключает возможность интеграции Duo в свое собственное приложение для обмена сообщениями и, по слухам, работает над новой формой обмена видеосообщениями, которая использует преимущества RCS (богатые коммуникационные услуги) на поддерживаемых носителях.
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