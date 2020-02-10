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Инфографика: 11 поколений флагманов Samsung Galaxy S

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MobilZone / Гаджеты
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Мы находимся накануне анонса Samsung Galaxy S 11-го поколения - Galaxy S20. Это очень важный продукт для Samsung, так как это первый телефон Galaxy S в новом десятилетии (отсюда рост с 10 до 20) и телефон, который столкнется с рынком, который полон способных конкурентов.

Не говоря уже о том, что новое трио Galaxy S будет нести знамя Samsung в бой, пока Galaxy Note не появится осенью.

Итак, давайте рассмотрим большую линию Galaxy S с помощью этой инфографики, предоставленной gadgetsdeck. Он проходит через Galaxy S с июня 2010 года вплоть до Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra, которые выйдут на сцену 11 февраля.

Это аккуратно выложенный список телефонов Galaxy S на протяжении многих лет вместе с их основными характеристиками и улучшениями.
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