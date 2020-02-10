ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

14:00
Спецификации Realme X50 Pro 5G были раскрыты
12:00
Nubia Red Magic 5G будет представлена на MWC с невероятным дисплеем
10:00
Рекламный баннер Honor 9X Lite появляется в сети
07:52
Новая информация о OnePlus 8 Pro подтверждает дизайн смартфона
05:26
Новый Oppo Reno3 Vitality официально представлен: цены и характеристики
18:47
Как улучшить работу MIU 11 на смартфонах Xiaomi
15:27
Ради этого стоит задуматься о покупке Xiaomi Redmi 9 и Redmi Note 9
20:00
Стала известна официальная дата анонса Xiaomi Mi 10 и 10 Pro Global
17:51
OnePlus 8 и 8 Pro появятся в конце марта или апреля
16:00
Анонс Apple iPhone 9 / iPhone SE 2 состоится в середине марта
14:00
Huawei представляет версию Freebuds 3 Red
10:46
MIUI 12 - что нового, когда выйдет и какие смартфоны обновятся
09:04
Moto G Stylus и G8 Power официально анонсированы
07:26
Huawei предварительно установит до 70 самых популярных приложений Android
05:32
Смартфон Motorola Razr выдерживает испытание на прочность
20:00
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro появляются на промо-плакатах
18:00
Продажи Redmi K20 Pro прекратятся в этом месяце
16:00
В сети появилось видео разборки Huawei Mate 30 Pro
14:00
Xiaomi Mi 10 будет использовать оперативную память LPDDR5
12:00
Google обещает «что-то захватывающее» на мероприятии Galaxy Unpacked
10:00
Утечка Samsung Galaxy M31 показывает мегакрутые характеристики смартфона
07:56
Защитная пленка для экрана Oppo Find X2 раскрыла дизайн смартфона
06:36
Sony PlayStation 5- дата презентации и цена
02:43
Как выбрать холодильник: пошаговая инструкция
19:00
Huawei Mate 20 X вошел в топ-20 в рейтинге DxOMark
17:00
Realme C3 официально анонсирован: характеристики и цены
15:21
Новый телефон Redmi выйдет уже в феврале с двойной камерой и суперёмкой батареей
14:00
Xiaomi дразнит предстоящий Power Bank от Redmi
12:00
Патент на дизайн OnePlus показывает скрытые камеры с вращающейся крышкой
10:00
Realme объявляет о своем следующем флагмане на MWC 2020
08:00
Новый Motorola Razr 2019 демонстрирует предстоящий золотой цвет
04:34
iPhone SE 2, стеклянный iMac и рекорды продаж Samsung
20:00
Технология быстрой зарядки от Huawei для дебюта Mate Xs
 Больше новостей
» » Новый Oppo Reno3 Vitality официально представлен: цены и характеристики
-

Новый Oppo Reno3 Vitality официально представлен: цены и характеристики

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
323
Очевидно, Oppo решил, что линия Reno3 может извлечь выгоду из некоторой реструктуризации или дополнительного насыщения, в зависимости от того, как вы смотрите на вещи, поскольку у нас нет никаких признаков того, что текущий Reno3 или Reno3 Pro пойдут куда-либо. Что мы действительно знаем, так это то, что теперь существует версия Reno3 Vitality, официально выпущенная и собирающая предварительные заказы на jd.com и opposhop.cn.
Как и предполагалось в предыдущих утечках, Vitality - это, по сути, ванильный Reno3 с замененными внутренними элементами и новыми цветами. Первым основным изменением стал чипсет Snapdragon 765 вместо Mediatek MT6885Z Dimensity 1000L. Первый теоретически немного быстрее, приближая Reno3 Vitality к Reno3 Pro. Хотя Pro качает технически лучший вариант Snapdragon 765G. В целом, этот конкретный коммутатор чипсета, кажется, не является основным с точки зрения сырой производительности, поэтому, возможно, у Oppo есть другие причины, потенциально связанные с различиями в соединении 5G, предлагаемом двумя соответствующими чипами среднего класса? Мы не можем сказать наверняка.

Другое большое внутреннее изменение, вызванное выпуском Vitality, - это, по-видимому, понижение, по крайней мере, на бумаге, то есть до основной камеры на 48 Мп. Опять же, преодоление разрыва с Reno3 Pro по некоторым причинам. Похоже, что Vitality пропускает более высокий уровень памяти ванильного Reno3 и в настоящее время предлагается только в конфигурации 8 ГБ плюс 128 ГБ. Это определенно заставляет нас больше склоняться к теории реструктуризации или небольшой перенастройки на задней панели Vitality, чтобы лучше соответствовать рынку. И последнее, но не менее важное, издание Vitality выпускается в трио новых цветов - Moonlight Black, Sky Mirror White и Streamer Gold.
Новые цвета Oppo Reno3 Vitality

Помимо этих изменений и нового слоя краски, Reno3 Vitality кажется идентичным своему ванильному брату. Он имеет тот же 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 1080 x 2400 пикселей и тот же каплевидный вырез для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Та же батарея емкостью 4025 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт и всеми остальными маленькими наворотами, такими как аудиоразъем 3,5 мм и NFC.

В настоящее время цена смартфона составляет 2999 юаней, а это около 430 долларов.
Prostotech google play Prostotech google play