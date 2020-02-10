Новый Oppo Reno3 Vitality официально представлен: цены и характеристики

Очевидно, Oppo решил, что линия Reno3 может извлечь выгоду из некоторой реструктуризации или дополнительного насыщения, в зависимости от того, как вы смотрите на вещи, поскольку у нас нет никаких признаков того, что текущий Reno3 или Reno3 Pro пойдут куда-либо. Что мы действительно знаем, так это то, что теперь существует версия Reno3 Vitality, официально выпущенная и собирающая предварительные заказы на jd.com и opposhop.cn.
Как и предполагалось в предыдущих утечках, Vitality - это, по сути, ванильный Reno3 с замененными внутренними элементами и новыми цветами. Первым основным изменением стал чипсет Snapdragon 765 вместо Mediatek MT6885Z Dimensity 1000L. Первый теоретически немного быстрее, приближая Reno3 Vitality к Reno3 Pro. Хотя Pro качает технически лучший вариант Snapdragon 765G. В целом, этот конкретный коммутатор чипсета, кажется, не является основным с точки зрения сырой производительности, поэтому, возможно, у Oppo есть другие причины, потенциально связанные с различиями в соединении 5G, предлагаемом двумя соответствующими чипами среднего класса? Мы не можем сказать наверняка.
Другое большое внутреннее изменение, вызванное выпуском Vitality, - это, по-видимому, понижение, по крайней мере, на бумаге, то есть до основной камеры на 48 Мп. Опять же, преодоление разрыва с Reno3 Pro по некоторым причинам. Похоже, что Vitality пропускает более высокий уровень памяти ванильного Reno3 и в настоящее время предлагается только в конфигурации 8 ГБ плюс 128 ГБ. Это определенно заставляет нас больше склоняться к теории реструктуризации или небольшой перенастройки на задней панели Vitality, чтобы лучше соответствовать рынку. И последнее, но не менее важное, издание Vitality выпускается в трио новых цветов - Moonlight Black, Sky Mirror White и Streamer Gold.
Помимо этих изменений и нового слоя краски, Reno3 Vitality кажется идентичным своему ванильному брату. Он имеет тот же 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 1080 x 2400 пикселей и тот же каплевидный вырез для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Та же батарея емкостью 4025 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт и всеми остальными маленькими наворотами, такими как аудиоразъем 3,5 мм и NFC.
В настоящее время цена смартфона составляет 2999 юаней, а это около 430 долларов.
Как и предполагалось в предыдущих утечках, Vitality - это, по сути, ванильный Reno3 с замененными внутренними элементами и новыми цветами. Первым основным изменением стал чипсет Snapdragon 765 вместо Mediatek MT6885Z Dimensity 1000L. Первый теоретически немного быстрее, приближая Reno3 Vitality к Reno3 Pro. Хотя Pro качает технически лучший вариант Snapdragon 765G. В целом, этот конкретный коммутатор чипсета, кажется, не является основным с точки зрения сырой производительности, поэтому, возможно, у Oppo есть другие причины, потенциально связанные с различиями в соединении 5G, предлагаемом двумя соответствующими чипами среднего класса? Мы не можем сказать наверняка.
Другое большое внутреннее изменение, вызванное выпуском Vitality, - это, по-видимому, понижение, по крайней мере, на бумаге, то есть до основной камеры на 48 Мп. Опять же, преодоление разрыва с Reno3 Pro по некоторым причинам. Похоже, что Vitality пропускает более высокий уровень памяти ванильного Reno3 и в настоящее время предлагается только в конфигурации 8 ГБ плюс 128 ГБ. Это определенно заставляет нас больше склоняться к теории реструктуризации или небольшой перенастройки на задней панели Vitality, чтобы лучше соответствовать рынку. И последнее, но не менее важное, издание Vitality выпускается в трио новых цветов - Moonlight Black, Sky Mirror White и Streamer Gold.
Помимо этих изменений и нового слоя краски, Reno3 Vitality кажется идентичным своему ванильному брату. Он имеет тот же 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 1080 x 2400 пикселей и тот же каплевидный вырез для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Та же батарея емкостью 4025 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт и всеми остальными маленькими наворотами, такими как аудиоразъем 3,5 мм и NFC.
В настоящее время цена смартфона составляет 2999 юаней, а это около 430 долларов.