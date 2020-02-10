Спецификации Realme X50 Pro 5G были раскрыты

Китайский производитель телефонов Realme проводит глобальное мероприятие по запуску на Mobile World Congress (MWC) в конце этого месяца, где он представит новый флагман 5G, который теперь подтвержден как X50 Pro 5G.
Это подтверждение приходит от компании CMO Xu Qi Chase через Weibo, где он опубликовал скриншот раздела «О телефоне» X50 Pro 5G, в котором подтверждаются некоторые технические характеристики.
X50 Pro 5G с номером модели RMX2071 будет работать на платформе Snapdragon 865 SoC и работать под управлением Android 10 с пользовательским интерфейсом Realme. Он будет иметь 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, но, скорее всего, у него будет больше вариантов памяти, которые еще предстоит подтвердить.
Флагман 5G будет поставляться с NFC и поддерживать две SIM-карты, но неясно, будет ли у него слот для карт microSD, поскольку у первого флагмана компании - X2 Pro - его нет.
Снимок также показывает, что X50 Pro 5G будет оснащен дисплеем с отверстием в верхнем левом углу для селфи-камер, а проверка его разрешения показывает, что телефон будет оснащен панелью FullHD +.
Наряду с X50 Pro 5G Realme также представит свой первый смарт-телевизор на MWC. Мы должны услышать больше об этих продуктах по мере приближения к событию запуска.
Это подтверждение приходит от компании CMO Xu Qi Chase через Weibo, где он опубликовал скриншот раздела «О телефоне» X50 Pro 5G, в котором подтверждаются некоторые технические характеристики.
X50 Pro 5G с номером модели RMX2071 будет работать на платформе Snapdragon 865 SoC и работать под управлением Android 10 с пользовательским интерфейсом Realme. Он будет иметь 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, но, скорее всего, у него будет больше вариантов памяти, которые еще предстоит подтвердить.
Флагман 5G будет поставляться с NFC и поддерживать две SIM-карты, но неясно, будет ли у него слот для карт microSD, поскольку у первого флагмана компании - X2 Pro - его нет.
Снимок также показывает, что X50 Pro 5G будет оснащен дисплеем с отверстием в верхнем левом углу для селфи-камер, а проверка его разрешения показывает, что телефон будет оснащен панелью FullHD +.
Наряду с X50 Pro 5G Realme также представит свой первый смарт-телевизор на MWC. Мы должны услышать больше об этих продуктах по мере приближения к событию запуска.