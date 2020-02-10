Nubia Red Magic 5G будет представлена на MWC с невероятным дисплеем

Nubia Red Magic 5G, как мы слышим в течение последних нескольких недель, будет представлен на Mobile World Congress (MWC) в конце этого месяца.
Это подтверждение исходит от президента Nubia Ни Фея, который отправился на Вейбо, чтобы сделать объявление.
Фэй также поделился парой постеров в китайской социальной сети, подтверждая, что Red Magic 5G будет иметь дисплей 144 Гц, что делает его первым в мире игровым смартфоном с панелью управления с такой частотой обновления.
На одном из изображений также показана задняя часть телефона, скорее всего, Red Magic 5G, с тройной настройкой камеры, выровненной по центру вертикально, с добавлением названия Red Magic и логотипа компании.
Red Magic 5G будет работать на платформе Snapdragon 865 SoC в сочетании с 16 ГБ ОЗУ LPDDR5. Он будет оснащен 64-мегапиксельной основной камерой Sony IMX686 и оснащен «решением быстрой зарядки с воздушным охлаждением», чтобы предотвратить перегрев телефона во время зарядки и сохранить срок службы батареи.
Ранее предполагалось, что Red Magic 5G будет поддерживать быструю зарядку 80 Вт, но, скорее всего, будет заряжаться при 55 Вт.
Это подтверждение исходит от президента Nubia Ни Фея, который отправился на Вейбо, чтобы сделать объявление.
Фэй также поделился парой постеров в китайской социальной сети, подтверждая, что Red Magic 5G будет иметь дисплей 144 Гц, что делает его первым в мире игровым смартфоном с панелью управления с такой частотой обновления.
На одном из изображений также показана задняя часть телефона, скорее всего, Red Magic 5G, с тройной настройкой камеры, выровненной по центру вертикально, с добавлением названия Red Magic и логотипа компании.
Red Magic 5G будет работать на платформе Snapdragon 865 SoC в сочетании с 16 ГБ ОЗУ LPDDR5. Он будет оснащен 64-мегапиксельной основной камерой Sony IMX686 и оснащен «решением быстрой зарядки с воздушным охлаждением», чтобы предотвратить перегрев телефона во время зарядки и сохранить срок службы батареи.
Ранее предполагалось, что Red Magic 5G будет поддерживать быструю зарядку 80 Вт, но, скорее всего, будет заряжаться при 55 Вт.