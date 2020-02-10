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Nubia Red Magic 5G будет представлена на MWC с невероятным дисплеем

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MobilZone / Гаджеты
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Nubia Red Magic 5G, как мы слышим в течение последних нескольких недель, будет представлен на Mobile World Congress (MWC) в конце этого месяца.

Это подтверждение исходит от президента Nubia Ни Фея, который отправился на Вейбо, чтобы сделать объявление.

Фэй также поделился парой постеров в китайской социальной сети, подтверждая, что Red Magic 5G будет иметь дисплей 144 Гц, что делает его первым в мире игровым смартфоном с панелью управления с такой частотой обновления.

На одном из изображений также показана задняя часть телефона, скорее всего, Red Magic 5G, с тройной настройкой камеры, выровненной по центру вертикально, с добавлением названия Red Magic и логотипа компании.
Red Magic 5G будет иметь дисплей 144 Гц

Red Magic 5G будет работать на платформе Snapdragon 865 SoC в сочетании с 16 ГБ ОЗУ LPDDR5. Он будет оснащен 64-мегапиксельной основной камерой Sony IMX686 и оснащен «решением быстрой зарядки с воздушным охлаждением», чтобы предотвратить перегрев телефона во время зарядки и сохранить срок службы батареи.

Ранее предполагалось, что Red Magic 5G будет поддерживать быструю зарядку 80 Вт, но, скорее всего, будет заряжаться при 55 Вт.
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