Рекламный баннер Honor 9X Lite появляется в сети

Похоже, что Honor готовит облегченный вариант для своего относительно популярного 9X. Или, по крайней мере, это то, что предлагает текст на недавно раскопанном рекламном баннере. Учитывая послужной список компании, мы не можем с уверенностью сказать, что Lite будет основан на одноименном брате. Похоже, что загадочное устройство имеет более широкий прямоугольный модуль камеры на спине, очень похожий на тот, что был создан парой Honor V30. Это, возможно, может быть воспринято как хороший знак подлинности. По всей видимости, X9 Lite будет издаваться как «XTRAORDINARY PHOTOGRAPHER», с 48-мегапиксельной «двойной камерой», получившей титул «хилый». Согласно источнику, двойная камера, в этом конкретном случае, скорее всего, влечет за собой дополнительный датчик глубины.
Возвращаясь к аргументу о подлинности, а также, что является, пожалуй, самой захватывающей информацией в довольно скудной утечке - Honor 9X Lite имеет сертификацию Google Play. Вы можете убедиться в этом на официальной странице Google, на которой перечислены три разных номера модели Honor 9X Lite - JSN-L21, JSN-L22 и JSN-L23.
Учитывая эту информацию, мы полагаем, что Honor, вероятно, заимствует тот же чипсет HiSilicon Kirin 710F, который уже был в обычной модели Honor 9X. Этот подход, очевидно, позволяет новому Honor 9X Lite обходить запрет Huawei в США и использовать более ранний сертификат Google Play Services или, по крайней мере, прецедент.
Возвращаясь к аргументу о подлинности, а также, что является, пожалуй, самой захватывающей информацией в довольно скудной утечке - Honor 9X Lite имеет сертификацию Google Play. Вы можете убедиться в этом на официальной странице Google, на которой перечислены три разных номера модели Honor 9X Lite - JSN-L21, JSN-L22 и JSN-L23.
Учитывая эту информацию, мы полагаем, что Honor, вероятно, заимствует тот же чипсет HiSilicon Kirin 710F, который уже был в обычной модели Honor 9X. Этот подход, очевидно, позволяет новому Honor 9X Lite обходить запрет Huawei в США и использовать более ранний сертификат Google Play Services или, по крайней мере, прецедент.