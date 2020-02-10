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Новая информация о OnePlus 8 Pro подтверждает дизайн смартфона

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MobilZone / Гаджеты
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OnePlus 8 и 8 Pro определенно находятся на горизонте и на самом деле приближаются довольно быстро. Согласно последней отраслевой инсайдерской информации, мы можем ожидать пару в конце марта или в апреле. По сути, как только ежегодный шторм MWC остывает и воздух становится чистым. Новая утечка утверждает, что имеет рендеринг грядущего OnePlus 8 Pro, а также несколько технических характеристик. Некоторые из них довольно очевидны, а другие довольно интересны.
Сначала посмотрим на рендеринг, поскольку в итоге он предложил последнее немного убедительное, что нам нужно было, по крайней мере, дать этой довольно подозрительной утечке выгоду от сомнения. Задняя часть OnePlus 8 Pro, как показано на рисунке, фактически соответствует более раннему набору визуализации из другого источника. Только на этот раз цвет другой. Конечно, это не обязательно самое правдоподобное, но тот, кто создал рендер, все равно так или иначе делал свою домашнюю работу. 3D ToF и поддерживающие датчики камеры находятся в небольшой полоске слева от основной тройной камеры. 

OnePlus 8 (сверху), OnePlus 8 Pro (в центре), OnePlus 8 Lite (снизу)

Переходя к спецификации, у нас есть довольно очевидные Snapdragon 865 и Android 10. Варианты памяти не упоминаются. 128 ГБ или 256 ГБ с 8 ГБ ОЗУ - вполне верное предположение. Возможно, 12 ГБ тоже возможно. OnePlus может даже получить популярные 16 ГБ. Это звучит как идеальная пара для нового издания McLaren. Наша точка зрения заключается в том, что память относительно легко поднять или уменьшить даже на очень поздней стадии разработки.
Вещи начинают становиться интересными ближе к показу. 6,5 дюймов звучит правдоподобно, но предыдущие утечки также предлагали 6,65 дюймов для Pro и 6,5 дюймов для обычного OnePlus 8. С другой стороны, этот конкретный источник довольно старый и также упоминает дисплей с частотой 90 Гц, как в текущем поколении OnePlus. С тех пор у нас было множество утечек и даже официальных тизеров, предполагающих, что в OnePlus 8 Pro будет отображаться частота обновления 120 Гц. Еще лучше то, что можно достичь высокой частоты обновления при разрешении QHD. Новый источник, похоже, правильно понял эту часть, даже если информация уже есть и в значительной степени подтверждена на данный момент.


И наконец, что не менее важно, у нас есть батарея емкостью 4500 мАч, что звучит вполне правдоподобно, наряду с зарядкой 50 Вт. Предположительно Warp Charge 50, если используется текущий брендинг. Честно говоря, эта часть абсолютно правдоподобна и довольно захватывающая. Впервые мы увидели решение для зарядки 50 Вт от родительской группы OnePlus BBK Electronics еще в 2018 году на Oppo Find X Lamborghini. И совсем недавно Realme X2 Pro фактически поставляет эту функцию пользователям. 
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