Как улучшить работу MIU 11 на смартфонах Xiaomi

Что вам даст оптимизация MIU11. После оптимизации вы заметите, что ваш аккумулятор стал держать дольше, телефон начнет работать почти в два раза быстрее, свободной памяти станет у вас больше, также мы удалим все лишнее встроенные программы, мы увеличим звук в нашем телефоне.

Переходим в Play Market, после этого нажимаем на 3 полосы переходим в настройки, далее в разделе «Скачивание приложений» выбрать пункт всегда спрашивать.



Мы отключаем эти приложения то, есть они полностью не исчезают, они остаются в системе, но занимают буквально пару килобайт.

Если вы наткнулись на эту статью, вам дико повезло, потому что в этой статье я вам кратко расскажу про оптимизацию MIU11.Ну что ребят, давайте начнем. И первое с чего я хочу начать, это отключение виджета «Лента виджетов» это сильно потребляет энергию аккумулятора.Для отключения «Лента виджетов» сделаем следующее: нажимаем на пустом месте экрана, придерживаем, выбираем «настройки» идем в раздел «Еще» и убираем галочку с пункта «Лента виджетов» нажимаем «Отключить» и проверяем.Приступаем к следующему пункту, это увеличение звука в наушниках, в самой системе, все это мы делаем без ROOT.Переходим в настройки, в поиске настроек вводим «Регион», в настройках региона находим регион Сингапур, регионе Сингапур звук максимально высокий, выше возможно сделать только при наличии ROOT-прав.Следующий пункт, подразумевает отключение настроек автообновлений в Play Market.Далее в разделе «Автообновление» выбираем пункт «никогда».Далее заходим в раздел «Уведомление» убираем галочку с пункта «автоматическое обновления», пункт «Оповещать об обновлении» тоже отключаем, мы будем сами выбирать, когда нам обновляться и стоит ли нам вообще обновляться.Следующий пункт, это отключение ненужных приложений.Для этого мы переходим в настройки, в поиск вводим экономия заряда батареи, заходим сюда и выбираем программы, которую вам не нужны, например карты, нажимаем остановить и отключить.