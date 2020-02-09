Ради этого стоит задуматься о покупке Xiaomi Redmi 9 и Redmi Note 9

С каждым днем смартфоны становятся все более продвинутыми, получая больше возможностей и производительности. На радость всех тех, кто не любит переплачивать за дорогостоящие флагманы, теперь всего этого можно уже и не делать, потому что бюджетные модели телефонов являются очень даже привлекательными по совокупности качеств. Впрочем, уже вскоре привлекательность смартфонов из начальной ценовой категории выйдет на совершенно новый недостижимый ранее уровень, при котором они окажутся невероятно привлекательными настолько, насколько это так и вовсе вообще возможно. Помогут в этом такого рода гаджетам такие новинки, как Xiaomi Redmi 9 и Redmi Note 9, а состоится их презентация уже в этом месяце, то есть в ближайшие несколько недель.На радость всех фанатов продукции от данного производителя, уже сейчас точно известно о том, чем именно покупателей смогут смогут порадовать такие новинки, стоить которые будут менее чем $250, а это сделает их очень и очень доступными в полной мере, благодаря чему максимально широкий круг людей сможет позволить себе их покупку без каких-либо сложностей, тем более что по такой цене будут продавать именно дорогостоящие конфигурации, а базовые обойдутся в ощутимо более скромные суммы денег. Новинки окажутся построены на базе процессоров Qualcomm из линейки Snapdragon, но конкретные модели чипсетов пока что, к сожалению, точно неизвестны.Смартфоны получат сканер отпечатков пальцев, расположенный в боковой кнопке, а также корпус из стекла Corning Gorilla Glass 5, то есть практически самого нового из всех существующих. Для зарядки в телефонах Xiaomi Redmi 9 и Redmi Note 9 будет разъем USB Type-C, а вот подключать различные мультимедийные электронные устройства окажется возможно через полноценный 3,5 мм аудиоразъем. Обычный «редми» нового поколения получит тройную основную камеру, тогда как в увеличенной в размерах модели она окажется четверной, поэтому и снимать такая будет лучше, как по части фотографий, так и по части видео. Впрочем, насколько большой окажется разница в качестве станет понятно, когда обе новинки поступят на полки магазинов и кто-то произведет их сравнение.Главной «фишкой» этих бюджетных смартфонов станет чип NFC, и именно ради него их стоит купить, так как с его помощью обладатели смартфонов Xiaomi Redmi 9 и Redmi Note 9 смогут легко и просто оплачивать покупки в магазинах, платить за проезд в общественном транспорте, а также совершать массу других действий, вплоть до пополнения транспортных карт и быстрого подключения к другим гаджетам. Практически ни один бюджетный телефон сейчас и близко не может предложить что-то подобное, но новинки от данного бренда совершенно точно смогут, поэтому они окажутся крайне привлекательными по всему миру, а особенно в странах, где у людей в большинстве своем скромные заработные платы. Прямо «из коробки» на такие новинки окажется установлена операционная система Android 10.