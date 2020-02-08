Стала известна официальная дата анонса Xiaomi Mi 10 и 10 Pro Global

Xiaomi Mi 10, Китай - баннеры событий

Предполагаемые живые изображения Xiaomi Mi 10

Ажиотаж вокруг ожидаемой пары флагманов Xiaomi Mi 10 стал одним из многих вещей, к сожалению, нарушенных нынешней вспышкой коронавируса в Китае. Согласно последним разработкам в этой области, Xiaomi разослала приглашения на запуск продукта 23 февраля в Барселоне, Испания. Другими словами, мы ожидаем глобальных анонсов в рамках MWC 2020. Скорее всего - флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro. Большая десятка на баннере - своего рода крупная раздача, если не сказать больше.При этом, однако, это не обязательно полностью сводит на нет внутренние планы компании относительно пары устройств. По крайней мере те, о которых мы знаем из предыдущей утечки. Они намекали на раннюю предзаказную кампанию для Mi 10 Pro, которая стартовала 10 февраля, а затем последовала онлайн-презентация для обоих телефонов 13 февраля. Говорят, что фактические продажи начнутся 14 февраля и 18 февраля. Мi 10 и Мi 10 Pro, соответственно.Официальный аккаунт Xiaomi на Weibo также сбросил пару баннеров, подтверждая вышеупомянутое событие 13 февраля, а также его характер «онлайн-трансляции», добавив, что это было трудное решение. Так что, хотя у нас есть как минимум две официальные даты, в лучшем случае это выглядит как мягкий график, учитывая обстоятельства. Один из двух образов Weibo подтверждает наличие хранилища UFS 3.0 как минимум для одного из телефонов Mi 10, что приятно знать.Каким бы ни был окончательный график выпуска, слухи и утечки растут как по дизайну, так и по железу. Недавно пара Mi 10 была замечена в рекламном баннере, предлагая хороший, всесторонний взгляд на дизайн. Намеки значились, как на Snapdragon 865, так и 108-мегапиксельную камеру. Большинство источников сходятся во мнении, что и ванильный, и Pro-варианты получат новый Samsung Snapper с высоким разрешением и, возможно, модуль 5-кратного зума. Дисплей Pro-версии будет составлять 6,4 дюйма, иметь FullHD +, 120 Гц OLED - панели, до 16 Гб быстрой LPDDR5 оперативной памяти и батарею 5250 мАч, а также быстрое зарядное устройство 66 Вт и время полной зарядки всего 35 минут.