OnePlus 8 и 8 Pro появятся в конце марта или апреля

Предполагаемая визуализация OnePlus 8

Еще в 2019 году OnePlus сделал официальные версии 7 и 7 Pro официальными в середине мая, но, согласно новым слухам, компания может использовать другую стратегию в этом году.По словам одного из создателей Twitter, мы ожидаем, что OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут запущены в конце марта или в апреле. Это означало бы изменение стратегии для китайской компании, поскольку, по-видимому, теперь она старается не выпускать свои новые флагманы слишком поздно после того, как такие компании, как Samsung, Huawei, Oppo и Xiaomi, покажут свои новейшие продукты.Очевидно, это один слух, который вы обязательно должны принять с щепоткой соли, тем более что это еще не подтверждено - даже другими утечками. Хотя, учитывая тот факт, что мы уже видели как OnePlus 8, так и OnePlus 8 Pro в утечках рендеринга, их запуск не очень далеко.Неясно, будет ли, по слухам, OnePlus 8 Lite запускаться вместе с 8 и 8 Pro, но это самая логичная вещь, которая может произойти.