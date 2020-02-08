ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Стала известна официальная дата анонса Xiaomi Mi 10 и 10 Pro Global
17:51
OnePlus 8 и 8 Pro появятся в конце марта или апреля
16:00
Анонс Apple iPhone 9 / iPhone SE 2 состоится в середине марта
14:00
Huawei представляет версию Freebuds 3 Red
10:46
MIUI 12 - что нового, когда выйдет и какие смартфоны обновятся
09:04
Moto G Stylus и G8 Power официально анонсированы
07:26
Huawei предварительно установит до 70 самых популярных приложений Android
05:32
Смартфон Motorola Razr выдерживает испытание на прочность
20:00
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro появляются на промо-плакатах
18:00
Продажи Redmi K20 Pro прекратятся в этом месяце
16:00
В сети появилось видео разборки Huawei Mate 30 Pro
14:00
Xiaomi Mi 10 будет использовать оперативную память LPDDR5
12:00
Google обещает «что-то захватывающее» на мероприятии Galaxy Unpacked
10:00
Утечка Samsung Galaxy M31 показывает мегакрутые характеристики смартфона
07:56
Защитная пленка для экрана Oppo Find X2 раскрыла дизайн смартфона
06:36
Sony PlayStation 5- дата презентации и цена
02:43
Как выбрать холодильник: пошаговая инструкция
19:00
Huawei Mate 20 X вошел в топ-20 в рейтинге DxOMark
17:00
Realme C3 официально анонсирован: характеристики и цены
15:21
Новый телефон Redmi выйдет уже в феврале с двойной камерой и суперёмкой батареей
14:00
Xiaomi дразнит предстоящий Power Bank от Redmi
12:00
Патент на дизайн OnePlus показывает скрытые камеры с вращающейся крышкой
10:00
Realme объявляет о своем следующем флагмане на MWC 2020
08:00
Новый Motorola Razr 2019 демонстрирует предстоящий золотой цвет
04:34
iPhone SE 2, стеклянный iMac и рекорды продаж Samsung
20:00
Технология быстрой зарядки от Huawei для дебюта Mate Xs
18:30
Живое изображение Galaxy S20 Ultra показывает настройку камеры
17:08
Смарт-часы Huawei Watch GT 2 42 мм уже в Украине, но пока еще не по адекватной цене
16:00
LG и ZTE пропустят MWC из-за вспышки Коронавируса
14:00
Официальный сайт Samsung подтверждает название Galaxy Z Flip
12:00
Huawei Mate 40 Concept представляет футуристический дизайн
10:00
Sony идет в плюс по продажам смартфонов в праздничный период
10:00
Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G не будет поддерживать быструю зарядку
 Больше новостей
» » OnePlus 8 и 8 Pro появятся в конце марта или апреля
-

OnePlus 8 и 8 Pro появятся в конце марта или апреля

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
121
Еще в 2019 году OnePlus сделал официальные версии 7 и 7 Pro официальными в середине мая, но, согласно новым слухам, компания может использовать другую стратегию в этом году.

По словам одного из создателей Twitter, мы ожидаем, что OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут запущены в конце марта или в апреле. Это означало бы изменение стратегии для китайской компании, поскольку, по-видимому, теперь она старается не выпускать свои новые флагманы слишком поздно после того, как такие компании, как Samsung, Huawei, Oppo и Xiaomi, покажут свои новейшие продукты.
Предполагаемая визуализация OnePlus 8

Очевидно, это один слух, который вы обязательно должны принять с щепоткой соли, тем более что это еще не подтверждено - даже другими утечками. Хотя, учитывая тот факт, что мы уже видели как OnePlus 8, так и OnePlus 8 Pro в утечках рендеринга, их запуск не очень далеко.

Неясно, будет ли, по слухам, OnePlus 8 Lite запускаться вместе с 8 и 8 Pro, но это самая логичная вещь, которая может произойти.
Prostotech google play Prostotech google play