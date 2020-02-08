Анонс Apple iPhone 9 / iPhone SE 2 состоится в середине марта

Предполагаемый рендер iPhone 9 / iPhone SE 2

Долгожданный (и весьма запоздалый) преемник iPhone SE с 2016 года уже не за горами, в соответствии с кучей утечек, слухов и предположений, которые мы видели об этом в последние несколько месяцев. Каждая утечка информации указывала на введение в какой-то момент в течение первого квартала этого года, и сегодня у нас есть кое-что более конкретное, но, тем не менее, это еще не точная дата.По словам инсайдера Эвана Бласса, известного как, Apple собирается представить устройство в середине марта. Что касается наименования, то возникла путаница, это будет либо iPhone 9, либо iPhone SE 2. Основанные на CAD рендеры телефона уже опробованы.Большинство предыдущих слухов говорили об iPhone 9 как об устройстве, похожем на iPhone 8, в комплекте с огромными рамками (по крайней мере, для этого дня и возраста) и физической кнопкой Home Touch ID. Тем не менее, один слух явно противоречит этому, говоря, что на борту будет идентификационный номер лица. Мы увидим, какой путь выберет Apple чуть больше через месяц.До тех пор, обратите внимание, что iPhone 9 поставляется с чипсетом A13 Bionic на борту, который дебютировал в линейке iPhone 11. Он будет иметь 3 ГБ оперативной памяти (на 1 ГБ меньше, чем у iPhone 11), 64 или 128 ГБ памяти и одну заднюю камеру. Вы будете выбирать между Space Grey, серебристым и красным цветами. Один аналитик считает, что iPhone 9 будет стоить 399 долларов.