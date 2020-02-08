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MIUI 12 - что нового, когда выйдет и какие смартфоны обновятся

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MobilZone
621

MIUI 12 - обзор

Не успели пользователи смартфонов Xiaomi и суббренда Redmi полностью перейти на MIUI 11, как представители китайской компании заговорили об MIUI 12. Впрочем, стоит отдать должное Xiaomi - до MIUI 11 обновилась и часть смартфонов трехлетней давности, пусть и без изменения версии Android. В отличие от других брендов, Xiaomi действительно держится молодцом, ведь своевременное обновление и долгая поддержка гаджетов - даже с учетом Project Treble, до сих пор игнорируется многими компаниями. Но вернемся к теме статьи - MIUI 12 уже активно разрабатывается, а ее распространение китайский производитель обещает сделать более оперативным. Что известно о новой оболочке от Xiaomi, когда ждать - обо всем и по порядку.

MIUI 12 - что известно?

Для начала бы хотелось, чтобы разработчики MIUI довели до ума MIUI 11, так как система получилась очень сырой и недоработанной, особенно по части энергопотребления. Однако часть программистов уже занята разработкой MIUI 12 - об этом на днях официально заявила компания. Кроме того, уже готов новый логотип оболочки. Кстати, в 2020 году оболочки MIUI отпразднует свое десятилетие и пусть цифра 12 вас не смущает.

Хотя все вы здесь собрались для того, чтобы узнать, что нового привнесет в ОС Android прошивка MIUI 12, пока представители Xiaomi ничего не сообщают. Вместо этого они закинули прикормку в стиле "подробности мы расскажем в самое ближайшее время" и обозначили, что релиз прошивки состоится вместе с анонсом новой модели смартфона Mi Mix. Кто в курсе временных сроков Xiaomi по выпуску гаджетов, тот уже догадался, что случится это не раньше осени и, скорее всего, до презентации нового iPhone (чтоб подлить масла в огонь, так сказать).
Кроме того, некоторые утверждают, что первенцем на MIUI 12 станет скорый флагман Mi 10, но вряд ли эти предположения имеют под собой хоть какую-то основу. Ведь до сих пор разворачивается MIUI 11 и в этом вопросе Xiaomi уж точно спешить не станет. Если Xiaomi Mi 10 и получит MIUI 12, то он точно станет в числе первых и точно осенью, никак иначе.

Что же ждать в MIUI 12, если рассуждать логически? Конечно же, стабильность системы, улучшенные анимации, улучшенную скорость и плавность работы. Возможно появление нового направления (категории) звуков, как это было реализовано с выходом MIUI 11, новых шрифтов. Самое главное, чтобы система получила как можно меньше багов, была энергоэффективной, плавной и стабильной в работе.

MIUI 12 - какие смартфоны обновятся?

Хотя список гаджетов, которые гарантировано получат обновление еще не объявлен, не трудно догадаться, кому все же повезет. Если политика компании не изменится, то крайними смартфонами с MIUI 12 окажутся Redmi 5 и Redmi Note 5, то есть устройства трехгодичной давности. Возможно, что повезет и владельцам Redmi 4/Redmi Note 4, но на этот счет все же есть сомнения. В общем, если у вас смартфон 2017 года, то вам беспокоиться не о чем - MIUI 12 вам гарантирована. 
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