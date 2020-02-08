Moto G Stylus и G8 Power официально анонсированы

Motorola только что анонсировала свои последние среднебюджетные смартфоны - Moto G8 Power и Moto G Stylus. Первый из них приносит огромную батарею емкостью 5000 мАч, а другой поставляется со стилусом, как вы могли догадаться по его названию. Два 6,4-дюймовых экрана, чипсеты Snapdragon 665 и очень привлекательные цены.
Moto G Stylus
Moto G Stylus является более захватывающим устройством благодаря встроенному стилусу, впервые для Motorola. Хотя он не поставляется с необычной чувствительностью к давлению и функциональностью Bluetooth в ручках Samsung S, вы получаете ту же самую базовую утилиту за небольшую разницу в цене. Motorola также выпускает собственное приложение Moto Note, которое позволяет записывать заметки и эскизы, как только вы вытащите стилус из корпуса в правом нижнем углу. Есть также настраиваемое меню быстрого запуска, которое может содержать несколько ярлыков для вашего удобства.
6,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD + имеет вырез в виде отверстия для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Соотношение сторон 19: 9.
На задней панели находится считыватель отпечатков пальцев внутри логотипа Moto и 3 камеры с основным датчиком на 48 мегапикселей и сверхширокой экшн-камерой на 16 мегапикселей, унаследованной от Moto One Action. Важно отметить, что это выделенная видеокамера и она не может снимать фотографии. Третий снимок - это 2-мегапиксельная макро-камера с фокусным расстоянием 2 см.
Под капотом у нас есть чипсет Snapdragon 665 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которые можно расширить через слот micro SD. Аккумулятор емкостью 4000 мАч с зарядкой 10 Вт через USB тип C.
Телефон загружает Android 10, который поставляется с аккуратными Moto Actions. Другие заслуживающие внимания характеристики включают в себя 3,5-мм разъем для гарнитуры, Bluetooth 5.0 и гибридный слот для двух SIM-карт, в котором можно разместить 2 нано-SIM-карты или одну SIM-карту и карту microSD.
Moto G Stylus будет стоить $ 299 и выйдет позже этой весной. Это только перечислено на веб-сайте Motorola US с доступностью для других рынков, которые еще предстоит детализировать.
Moto G8 Power
Moto G8 Power построен на том же 6,4-дюймовом дисплее IPS 19: 9 с разрешением FHD +. Макет камеры для селфи и разрешение 16MP сохраняются.
На задней панели есть массив с четырьмя камерами, озаглавленный 16-мегапиксельной камерой. Имеется также сверхширокий 8-мегапиксельный датчик с полем зрения 118 градусов, а также 8-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Четвертый датчик - та же 2-мегапиксельная макро-камера, что и на G Stylus. Считыватель отпечатков пальцев снова находится в круглом мото-углублении.
Двигаясь дальше, у нас есть чипсет Snapdragon 665 наряду с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, которые можно расширить через слот microSD. Motorola также рекламирует водоотталкивающий дизайн, но не имеет реального рейтинга IP.
Одной из ключевых особенностей устройства является батарея емкостью 5000 мАч, которая поставляется с зарядным устройством на 18 Вт в коробке. Motorola рекламирует до трех дней использования на одной зарядке, что разумно, учитывая довольно низкую мощность процессора. Фронт программного обеспечения - Android 10.
G8 Power поставляется в цветах Smoke Black и Capri Blue и будет стоить 249 долларов в США. Как и G Stylus, он ожидается позже этой весной.
Moto G Stylus
Moto G Stylus является более захватывающим устройством благодаря встроенному стилусу, впервые для Motorola. Хотя он не поставляется с необычной чувствительностью к давлению и функциональностью Bluetooth в ручках Samsung S, вы получаете ту же самую базовую утилиту за небольшую разницу в цене. Motorola также выпускает собственное приложение Moto Note, которое позволяет записывать заметки и эскизы, как только вы вытащите стилус из корпуса в правом нижнем углу. Есть также настраиваемое меню быстрого запуска, которое может содержать несколько ярлыков для вашего удобства.
6,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD + имеет вырез в виде отверстия для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Соотношение сторон 19: 9.
На задней панели находится считыватель отпечатков пальцев внутри логотипа Moto и 3 камеры с основным датчиком на 48 мегапикселей и сверхширокой экшн-камерой на 16 мегапикселей, унаследованной от Moto One Action. Важно отметить, что это выделенная видеокамера и она не может снимать фотографии. Третий снимок - это 2-мегапиксельная макро-камера с фокусным расстоянием 2 см.
Под капотом у нас есть чипсет Snapdragon 665 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которые можно расширить через слот micro SD. Аккумулятор емкостью 4000 мАч с зарядкой 10 Вт через USB тип C.
Телефон загружает Android 10, который поставляется с аккуратными Moto Actions. Другие заслуживающие внимания характеристики включают в себя 3,5-мм разъем для гарнитуры, Bluetooth 5.0 и гибридный слот для двух SIM-карт, в котором можно разместить 2 нано-SIM-карты или одну SIM-карту и карту microSD.
Moto G Stylus будет стоить $ 299 и выйдет позже этой весной. Это только перечислено на веб-сайте Motorola US с доступностью для других рынков, которые еще предстоит детализировать.
Moto G8 Power
Moto G8 Power построен на том же 6,4-дюймовом дисплее IPS 19: 9 с разрешением FHD +. Макет камеры для селфи и разрешение 16MP сохраняются.
На задней панели есть массив с четырьмя камерами, озаглавленный 16-мегапиксельной камерой. Имеется также сверхширокий 8-мегапиксельный датчик с полем зрения 118 градусов, а также 8-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Четвертый датчик - та же 2-мегапиксельная макро-камера, что и на G Stylus. Считыватель отпечатков пальцев снова находится в круглом мото-углублении.
Двигаясь дальше, у нас есть чипсет Snapdragon 665 наряду с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, которые можно расширить через слот microSD. Motorola также рекламирует водоотталкивающий дизайн, но не имеет реального рейтинга IP.
Одной из ключевых особенностей устройства является батарея емкостью 5000 мАч, которая поставляется с зарядным устройством на 18 Вт в коробке. Motorola рекламирует до трех дней использования на одной зарядке, что разумно, учитывая довольно низкую мощность процессора. Фронт программного обеспечения - Android 10.
G8 Power поставляется в цветах Smoke Black и Capri Blue и будет стоить 249 долларов в США. Как и G Stylus, он ожидается позже этой весной.