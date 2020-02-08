ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

10:46
MIUI 12 - что нового, когда выйдет и какие смартфоны обновятся
09:04
Moto G Stylus и G8 Power официально анонсированы
07:26
Huawei предварительно установит до 70 самых популярных приложений Android
05:32
Смартфон Motorola Razr выдерживает испытание на прочность
20:00
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro появляются на промо-плакатах
18:00
Продажи Redmi K20 Pro прекратятся в этом месяце
16:00
В сети появилось видео разборки Huawei Mate 30 Pro
14:00
Xiaomi Mi 10 будет использовать оперативную память LPDDR5
12:00
Google обещает «что-то захватывающее» на мероприятии Galaxy Unpacked
10:00
Утечка Samsung Galaxy M31 показывает мегакрутые характеристики смартфона
07:56
Защитная пленка для экрана Oppo Find X2 раскрыла дизайн смартфона
06:36
Sony PlayStation 5- дата презентации и цена
02:43
Как выбрать холодильник: пошаговая инструкция
19:00
Huawei Mate 20 X вошел в топ-20 в рейтинге DxOMark
17:00
Realme C3 официально анонсирован: характеристики и цены
15:21
Новый телефон Redmi выйдет уже в феврале с двойной камерой и суперёмкой батареей
14:00
Xiaomi дразнит предстоящий Power Bank от Redmi
12:00
Патент на дизайн OnePlus показывает скрытые камеры с вращающейся крышкой
10:00
Realme объявляет о своем следующем флагмане на MWC 2020
08:00
Новый Motorola Razr 2019 демонстрирует предстоящий золотой цвет
04:34
iPhone SE 2, стеклянный iMac и рекорды продаж Samsung
20:00
Технология быстрой зарядки от Huawei для дебюта Mate Xs
18:30
Живое изображение Galaxy S20 Ultra показывает настройку камеры
17:08
Смарт-часы Huawei Watch GT 2 42 мм уже в Украине, но пока еще не по адекватной цене
16:00
LG и ZTE пропустят MWC из-за вспышки Коронавируса
14:00
Официальный сайт Samsung подтверждает название Galaxy Z Flip
12:00
Huawei Mate 40 Concept представляет футуристический дизайн
10:00
Sony идет в плюс по продажам смартфонов в праздничный период
10:00
Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G не будет поддерживать быструю зарядку
08:00
Первое обновление для Samsung Galaxy A51 улучшает стабильность камеры
05:37
Xiaomi Mi10 - характеристики, цена и живые снимки
21:37
В сеть начинают сливать первую партию Samsung Galaxy Note 20
20:00
AnTuTu объявила топ-смартфонов в январе
 Больше новостей
» » Moto G Stylus и G8 Power официально анонсированы
-

Moto G Stylus и G8 Power официально анонсированы

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
104
Motorola только что анонсировала свои последние среднебюджетные смартфоны - Moto G8 Power и Moto G Stylus. Первый из них приносит огромную батарею емкостью 5000 мАч, а другой поставляется со стилусом, как вы могли догадаться по его названию. Два 6,4-дюймовых экрана, чипсеты Snapdragon 665 и очень привлекательные цены.

Moto G Stylus

Moto G Stylus является более захватывающим устройством благодаря встроенному стилусу, впервые для Motorola. Хотя он не поставляется с необычной чувствительностью к давлению и функциональностью Bluetooth в ручках Samsung S, вы получаете ту же самую базовую утилиту за небольшую разницу в цене. Motorola также выпускает собственное приложение Moto Note, которое позволяет записывать заметки и эскизы, как только вы вытащите стилус из корпуса в правом нижнем углу. Есть также настраиваемое меню быстрого запуска, которое может содержать несколько ярлыков для вашего удобства.
6,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD + имеет вырез в виде отверстия для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Соотношение сторон 19: 9.

На задней панели находится считыватель отпечатков пальцев внутри логотипа Moto и 3 камеры с основным датчиком на 48 мегапикселей и сверхширокой экшн-камерой на 16 мегапикселей, унаследованной от Moto One Action. Важно отметить, что это выделенная видеокамера и она не может снимать фотографии. Третий снимок - это 2-мегапиксельная макро-камера с фокусным расстоянием 2 см.
Под капотом у нас есть чипсет Snapdragon 665 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которые можно расширить через слот micro SD. Аккумулятор емкостью 4000 мАч с зарядкой 10 Вт через USB тип C.

Телефон загружает Android 10, который поставляется с аккуратными Moto Actions. Другие заслуживающие внимания характеристики включают в себя 3,5-мм разъем для гарнитуры, Bluetooth 5.0 и гибридный слот для двух SIM-карт, в котором можно разместить 2 нано-SIM-карты или одну SIM-карту и карту microSD.

Moto G Stylus будет стоить $ 299 и выйдет позже этой весной. Это только перечислено на веб-сайте Motorola US с доступностью для других рынков, которые еще предстоит детализировать.

Moto G8 Power

Moto G8 Power построен на том же 6,4-дюймовом дисплее IPS 19: 9 с разрешением FHD +. Макет камеры для селфи и разрешение 16MP сохраняются.

На задней панели есть массив с четырьмя камерами, озаглавленный 16-мегапиксельной камерой. Имеется также сверхширокий 8-мегапиксельный датчик с полем зрения 118 градусов, а также 8-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Четвертый датчик - та же 2-мегапиксельная макро-камера, что и на G Stylus. Считыватель отпечатков пальцев снова находится в круглом мото-углублении.
Двигаясь дальше, у нас есть чипсет Snapdragon 665 наряду с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, которые можно расширить через слот microSD. Motorola также рекламирует водоотталкивающий дизайн, но не имеет реального рейтинга IP.

Одной из ключевых особенностей устройства является батарея емкостью 5000 мАч, которая поставляется с зарядным устройством на 18 Вт в коробке. Motorola рекламирует до трех дней использования на одной зарядке, что разумно, учитывая довольно низкую мощность процессора. Фронт программного обеспечения - Android 10.

G8 Power поставляется в цветах Smoke Black и Capri Blue и будет стоить 249 долларов в США. Как и G Stylus, он ожидается позже этой весной.
Prostotech google play Prostotech google play