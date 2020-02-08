Huawei предварительно установит до 70 самых популярных приложений Android

В последнем раунде стремления Huawei к миру без мобильных сервисов Google ведущий китайский бренд смартфонов, как сообщается, предварительно установит 70 самых популярных приложений Android на свои будущие смартфоны. Фактический список приложений будет варьироваться в зависимости от региона и будет регулярно обновляться в зависимости от лучших графиков Play Store.
Однако, если не произойдет существенного прорыва в текущем сценарии, Huawei по-прежнему не сможет принести некоторые из самых популярных приложений, таких как Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp из-за действующих санкций.
Новый отчет представляет собой закрытую презентацию, организованную Huawei для журналистов из Восточной Европы. Считается, что компания Huawei применила этот новый подход к предстоящим сериям P40, которые, как ожидается, будут объявлены 26 марта. Основная причина, стоящая за этим обязательством, заключается в том, чтобы предоставить потребителям более удобный опыт без необходимости преодолевать препятствия. боковая загрузка файлов APK.
Эта новая разработка появилась вслед за вчерашними новостями о недавно созданном Глобальном альянсе разработчиков услуг (GDSA), который будет стремиться помочь разработчикам в доставке их приложений в собственные магазины приложений Huawei, Xiaomi, vivo и Oppo.
Кроме того, мы убедились в стремлении Huawei предложить собственные альтернативы пакету приложений Google, поскольку он уже работает с TomTom над приложением для карт. Huawei также усердно работает над совершенствованием своих мобильных сервисов Huawei как истинного конкурента собственной платформы мобильных сервисов Google.
Однако, если не произойдет существенного прорыва в текущем сценарии, Huawei по-прежнему не сможет принести некоторые из самых популярных приложений, таких как Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp из-за действующих санкций.
Новый отчет представляет собой закрытую презентацию, организованную Huawei для журналистов из Восточной Европы. Считается, что компания Huawei применила этот новый подход к предстоящим сериям P40, которые, как ожидается, будут объявлены 26 марта. Основная причина, стоящая за этим обязательством, заключается в том, чтобы предоставить потребителям более удобный опыт без необходимости преодолевать препятствия. боковая загрузка файлов APK.
Эта новая разработка появилась вслед за вчерашними новостями о недавно созданном Глобальном альянсе разработчиков услуг (GDSA), который будет стремиться помочь разработчикам в доставке их приложений в собственные магазины приложений Huawei, Xiaomi, vivo и Oppo.
Кроме того, мы убедились в стремлении Huawei предложить собственные альтернативы пакету приложений Google, поскольку он уже работает с TomTom над приложением для карт. Huawei также усердно работает над совершенствованием своих мобильных сервисов Huawei как истинного конкурента собственной платформы мобильных сервисов Google.