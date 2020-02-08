ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

10:46
MIUI 12 - что нового, когда выйдет и какие смартфоны обновятся
09:04
Moto G Stylus и G8 Power официально анонсированы
07:26
Huawei предварительно установит до 70 самых популярных приложений Android
05:32
Смартфон Motorola Razr выдерживает испытание на прочность
20:00
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro появляются на промо-плакатах
18:00
Продажи Redmi K20 Pro прекратятся в этом месяце
16:00
В сети появилось видео разборки Huawei Mate 30 Pro
14:00
Xiaomi Mi 10 будет использовать оперативную память LPDDR5
12:00
Google обещает «что-то захватывающее» на мероприятии Galaxy Unpacked
10:00
Утечка Samsung Galaxy M31 показывает мегакрутые характеристики смартфона
07:56
Защитная пленка для экрана Oppo Find X2 раскрыла дизайн смартфона
06:36
Sony PlayStation 5- дата презентации и цена
02:43
Как выбрать холодильник: пошаговая инструкция
19:00
Huawei Mate 20 X вошел в топ-20 в рейтинге DxOMark
17:00
Realme C3 официально анонсирован: характеристики и цены
15:21
Новый телефон Redmi выйдет уже в феврале с двойной камерой и суперёмкой батареей
14:00
Xiaomi дразнит предстоящий Power Bank от Redmi
12:00
Патент на дизайн OnePlus показывает скрытые камеры с вращающейся крышкой
10:00
Realme объявляет о своем следующем флагмане на MWC 2020
08:00
Новый Motorola Razr 2019 демонстрирует предстоящий золотой цвет
04:34
iPhone SE 2, стеклянный iMac и рекорды продаж Samsung
20:00
Технология быстрой зарядки от Huawei для дебюта Mate Xs
18:30
Живое изображение Galaxy S20 Ultra показывает настройку камеры
17:08
Смарт-часы Huawei Watch GT 2 42 мм уже в Украине, но пока еще не по адекватной цене
16:00
LG и ZTE пропустят MWC из-за вспышки Коронавируса
14:00
Официальный сайт Samsung подтверждает название Galaxy Z Flip
12:00
Huawei Mate 40 Concept представляет футуристический дизайн
10:00
Sony идет в плюс по продажам смартфонов в праздничный период
10:00
Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G не будет поддерживать быструю зарядку
08:00
Первое обновление для Samsung Galaxy A51 улучшает стабильность камеры
05:37
Xiaomi Mi10 - характеристики, цена и живые снимки
21:37
В сеть начинают сливать первую партию Samsung Galaxy Note 20
20:00
AnTuTu объявила топ-смартфонов в январе
 Больше новостей
» » Huawei предварительно установит до 70 самых популярных приложений Android
-

Huawei предварительно установит до 70 самых популярных приложений Android

Поделиться:
MobilZone / Softnews / Гаджеты
90
В последнем раунде стремления Huawei к миру без мобильных сервисов Google ведущий китайский бренд смартфонов, как сообщается, предварительно установит 70 самых популярных приложений Android на свои будущие смартфоны. Фактический список приложений будет варьироваться в зависимости от региона и будет регулярно обновляться в зависимости от лучших графиков Play Store.

Однако, если не произойдет существенного прорыва в текущем сценарии, Huawei по-прежнему не сможет принести некоторые из самых популярных приложений, таких как Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp из-за действующих санкций.
Новый отчет представляет собой закрытую презентацию, организованную Huawei для журналистов из Восточной Европы. Считается, что компания Huawei применила этот новый подход к предстоящим сериям P40, которые, как ожидается, будут объявлены 26 марта. Основная причина, стоящая за этим обязательством, заключается в том, чтобы предоставить потребителям более удобный опыт без необходимости преодолевать препятствия. боковая загрузка файлов APK.
Эта новая разработка появилась вслед за вчерашними новостями о недавно созданном Глобальном альянсе разработчиков услуг (GDSA), который будет стремиться помочь разработчикам в доставке их приложений в собственные магазины приложений Huawei, Xiaomi, vivo и Oppo.

Кроме того, мы убедились в стремлении Huawei предложить собственные альтернативы пакету приложений Google, поскольку он уже работает с TomTom над приложением для карт. Huawei также усердно работает над совершенствованием своих мобильных сервисов Huawei как истинного конкурента собственной платформы мобильных сервисов Google.
Prostotech google play Prostotech google play