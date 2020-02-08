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Смартфон Motorola Razr выдерживает испытание на прочность

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MobilZone / Гаджеты
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Поскольку Motorola Razr начинает скатываться с полок в руки нетерпеливого покупателя, начинает формироваться вопрос: прочен ли шарнир? Как и у всех складных устройств долговечность весьма сомнительна, и, как и в ранних версиях Galaxy Fold, Motorola Razr не лишен недостатков.

CNET установил Motorola Razr на машину FoldBot, сделанную SquareTrade, с намерением транслировать Razr в сложенном виде 100 000 раз. Дошло только до 27 000.

Если мы возьмем оценку одного исследования, что американцы проверяют свой телефон 52 раза в день, то Motorola Razr может начать выдавать проблемы с петлями полтора года назад.

В тесте CNET петля Motorola Razr закрывалась с трудом, но важно отметить, что экран продолжает работать, и возможно принудительно закрыть дисплей.


Вы можете вспомнить, что CNET проводил этот же тест с Galaxy Fold в прошлом году. До взлома смартфон выдерживал 120000 открываний. Хотя все еще не очень хороший результат, он обещает гораздо большую долговечность.

Конечно, этот тест не совсем отражает реальное использование в реальных условиях, поэтому только время покажет, как обстоят дела с Motorola Razr.
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